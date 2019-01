L’Association de paralysie cérébrale sollicite votre générosité

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

La traditionnelle campagne de sollicitation téléphonique de l’Association de paralysie cérébrale (APC) de la Mauricie et du Centre-du-Québec culminera les 2 et 3 février, alors que des dizaines de téléphonistes bénévoles tenteront de rejoindre des centaines de donateurs de la région.

Cette campagne de financement représente l’une des principales sources de revenus de l’organisme qui soutient plus de 250 personnes vivant principalement avec une paralysie cérébrale à travers la région. L’organisme vise à améliorer leur qualité de vie et leur intégration sociale, en plus de leur fournir du soutien et de l’assistance, mettre en place des services et des programmes appropriés et de faire la promotion des intérêts de ses membres.

C’est la Dre Stéphanie Bennett, chiropraticienne, qui prend la relève de Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, à titre de présidente d’honneur de la campagne de financement.

«L’Association de paralysie cérébrale contribue à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec une paralysie cérébrale, en plus de soutenir les familles. Sans cet organisme, leur intégration n’aurait pas connu une telle avancée et ces personnes seraient privées d’un soutien essentiel. Je demande à la population de contribuer généreusement», souligne Dre Bennett qui sera assistée de son collègue, le Dr Jean-Alexandre Boucher, dans la présidence d’honneur.

Le Groupe Investors participera également à cette opération de mobilisation.

En plus de la campagne de sollicitation, l’Association de paralysie cérébrale présentera le spectacle-bénéfice «Ciel en feu! – L’histoire d’American Pie» le 2 novembre à la salle J.-Antonio-Thompson. Les billets seront mis en vente au coût de 30$ à compter du mois de mai à la billetterie de la salle ou dès maintenant au bureau de l’Association, au 39, rue Bellerive.

Il est également possible de faire un don à l’organisme sur Internet au paralysiecerebrale.ca ou en appelant à l’Association au 819 374-7616.