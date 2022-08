La Virée bocal veut démystifier la conservation des fruits et légumes

Le Fonds Éco IGA lance La virée bocal pour aller à la rencontre des citoyens afin de leur présenter les bases et les meilleures astuces pour maîtriser les principales méthodes de conservation des fruits et légumes, soit le cannage, la déshydratation et la congélation.

Les 10 et 11 août, La Virée bocal s’arrêtera dans neuf magasins IGA de la Mauricie. Pour l’occasion, une équipe du Jour de la Terre sera sur place pour répondre aux questions des gens sur place. Un guide sur la conservation pour les adeptes de l’alimentation locale, conçu pour l’occasion, sera également remis.

Un sondage CROP mené par l’équipe du Fonds Éco IGA révèle que pour 35% des Québécois, le manque de connaissance représente un frein à la pratique d’une méthode de conservation des aliments. C’est pour mieux outiller les Québécois qu’est née l’initiative de La Virée bocal.

Les citoyens de la Mauricie sont ensuite invités à conserver tous leurs produits locaux préférés en

prenant part à la Journée de la conserve qui se tiendra le 9 octobre prochain.

Pour plus d’informations: http://www.lavireebocal.org/

La Virée bocal en Mauricie

IGA Marché Raynald Giguère Inc. (10250, chemin Sainte-Marguerite à Trois-Rivières) – le 10 août de 13h00 à 14h30

IGA Marché Shawinigan-Sud Inc. (2105, 105ème Avenue à Shawinigan-Sud) – le 10 de 13h à 14h30

IGA Supermarché Arcand Inc. (547 Rue Saint-Louis à La Tuque) – le 10 août de 15h à 18h

IGA Super Marché Clément Louiseville Inc. (714, boul. St-Laurent Ouest à Louiseville) – le 10 août de 15h00 à 18h00

IGA Québec Inc. (850, 7e Avenue à Grand-Mère) – le 10 août de 16h30 à 18h00

IGA Québec Inc. (6600 rue des Alpes à Trois-Rivières) – le 10 août de 14h30 à 18h

IGA extra Québec Inc. (3925, Des Forges à Trois-Rivières) – le 11 août de 13h30 à 14h30

IGA extra Sobeys Capital Inc. (645, Boul. Thibeau à Trois-Rivières) – le 11 août de 15h00 à 18h00

IGA Sobeys Capital Inc. (1305, rue Sainte-Marguerite à Trois-Rivières) – le 11 août de 16h30 à 18h00