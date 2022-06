La SP Mauricie ramène son Défi des escaliers

La Société canadienne de la sclérose en plaques – section Mauricie tiendra la deuxième édition du Défi des escaliers le 25 septembre prochain.

L’activité mettra au défi les amateurs de course et de dépassement, tandis que les participants auront à grimper et dévaler les escaliers du district du Carmel, à Trois-Rivières, ainsi que le nouveau parc linéaire des Coteaux.

Cela représente dix escaliers et plus de 550 marches à gravir par les coureurs et marcheurs. Trois épreuves sont prévues, soit 5 km, 12 km et 17 km.

L’organisme régional compte sur Patrick Charlebois à titre de porte-parole de l’événement.

La population est invitée à s’inscrire à cette épreuve dès maintenant et à surpasser l’adversité pour la cause. Les inscriptions se font en ligne sur le site defiescalierssp.ca.

Les fonds amassés dans le cadre de cette activité de financement permettra à la Société canadienne de la sclérose en plaques – section Mauricie de poursuivre sa mission d’offrir des services aux personnes touchées par la sclérose en plaques dans la région et de soutenir la recherche afin de trouver les causes de cette maladie et le moyen de la guérir.