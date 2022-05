La Légion royale canadienne reçoit 25 000$

La Légion royale canadienne – filiale #204 obtient une aide financière de 25 000$ dans le cadre du Programme Nouveaux horizons pour les aînés 2022.

Ce montant permettra à l’organisme de rénover ses installations et de les rendre accessibles et plus sécuritaires pour les usagers.

« Le travail accompli par la filiale 204 de la Légion royale canadienne auprès des personnes âgées, des anciens combattants et des plus démunis est une richesse pour notre communauté. Leur engagement envers la collectivité est essentiel à l’autonomie et à l’inclusion de plusieurs et je suis heureux que cette subvention leur permette de poursuivre leur mission », souligne René Villemure, député de Trois-Rivières à la Chambre des communes.