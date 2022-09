La Cathédrale s’anime pour les Journées du patrimoine religieux

Du 9 au 11 septembre, la Cathédrale de l’Assomption ouvrira ses portes au public à l’occasion des Journées du patrimoine religieux.

En plus des visites libres qui sont prévues entre 10h30 et 15h30, le public pourra assister à trois concerts.

Le 9 septembre à 20h, quatre musiciens de la formation Wooden Shapes présenteront un concert haut en couleurs au son des deux violons et des deux altos. Le lendemain à 20h, Jocelyn Lafond s’installera à l’orgue pour offrir les plus beaux airs conçus pour l’instrument à 568 tuyaux de la Cathédrale. Enfin, les Pauvres de Saint-François interpréteront des chants en chœur le 11 septembre à 14h. Les concerts sont gratuits.

Ailleurs dans la région, 24 sites participeront aux Journées du patrimoine religieux.

À Trois-Rivières, la Basilique Notre-Dame-du-Cap proposera des visites guidées pour faire découvrir l’histoire patrimoniale de la basilique et du petit sanctuaire. À cela s’ajoute des prestations de a formation Wooden Shapes et de l’Opéra de Trois-Rivières. Le Symposium d’arts visuels s’y tiendra aussi au même moment.

Les 10 et 11 septembre, le Musée des Ursulines offrira la visite de l’exposition Portrait de famille, de l’ancien réfectoire des pensionnaires, du chœur des religieuses et de la chapelle historique.

Du côté de l’église Sainte-Bernadette, il y aura la projection, toutes les heures, d’un film en bande dessinée sur la vie de Bernadette Soubirous le 11 septembre entre 11h30 et 17h. L’église de Saint-Louis-de-France proposera une exposition d’archives de la paroisse et une visite libre le dimanche de 11h à 17h, tandis qu l’église Saint-Odilon exposera des objets religieux anciens et organisera un rallye des statues présentes dans l’église.

Notons que la Cathédrale et la chapelle Saint-Antoine/musée Bon Père Frédéric y participent pour une première année.

La programmation complète est disponible au www.journeesdupatrimoinereligieux.ca.