La campagne du Noël du Pauvre est lancée!

L’organisation du Noël du Pauvre lance sa campagne en prévision du 64e téléthon qui sera présenté à la salle J.-Antonio-Thompson le vendredi 25 novembre dès 17h.

Après le retour de l’an dernier à la salle J.-Antonio-Thompson où l’excitation était palpable, l’équipe y est de retour en espérant que cet élan de générosité se continue encore cette année.

En 2021, plus de 806 000$ avaient été amassés grâce à la générosité des gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Cela avait permis d’aider 4000 familles à travers la région.

Pour cette 64e édition, c’est Jean Poliquin, conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille pour la Financière Banque Nationale, qui assurera la présidence d’honneur de la campagne.

« C’est avec fierté et enthousiasme que j’ai accepté la présidence d’honneur de ce 64e téléthon du Noël du Pauvre. La renommée de celui-ci et l’organisation impeccable de son équipe d’administrateurs m’ont grandement motivé à participer. Mes parents m’ayant sensibilisé très jeune à cette cause, c’est à mon tour de solliciter votre cœur en perpétuant ce bel élan de générosité. Je me considère comme un privilégié de la vie, et c’est pourquoi je souhaite redonner à ceux qui n’ont pas cette chance. Je suis convaincu qu’ensemble nous pourrons faire de grandes choses », lance le président d’honneur.

M. Poliquin œuvre dans le domaine des finances depuis plus de 35 ans. En plus de ses implications professionnelles, il a été impliqué dans plusieurs conseils d’administration dont celui de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, de la Fondation de la Maison Carpe Diem, de la Fondation du Collège Laflèche et de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie.

Sa connaissance fine du milieu et son grand cœur lui ont permis d’être intronisé Chevalier de l’Ordre de l’Étoile du Régiment de Trois-Rivières en 2021.

Des activités prétéléthon seront organisées dans les différents secteurs de la région et la population est chaleureusement invitée à y participer. Plus de 2000 bénévoles mettront l’épaule à la roue dans le cadre de la campagne du Noël du Pauvre.

Il est possible de faire des dons en ligne et de retrouver la liste des activités prétéléthon au https://lenoeldupauvre.com.

Encore cette année, Radio-Canada produira, réalisera et diffusera le spectacle du 25 novembre. (M.E.B.A.)