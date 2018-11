Guignolée des médias: un objectif de 5300 paniers de Noël

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. C’est le 6 décembre que la générosité de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec sera sollicitée partout sur le territoire à l’occasion de la Guignolée des médias. L’objectif: amasser suffisamment de dons en argent et de denrées non périssables pour concevoir 5300 paniers de Noël d’une valeur de 100$ chacun.

«On espère faire aussi bien que les années passées, mais on a un contexte économique particulier. On peut penser aux travailleurs de l’ABI en lock-out qui n’ont plus le même pouvoir d’achat ou le nouveau règlement en vigueur à Trois-Rivières qui limite nos heures de collecte», explique Sébastien Turgeon, coordonnateur de la Guignolée des médias en Mauricie/Centre-du-Québec.

À Bécancour, Shawinigan, Louiseville et Nicolet, la collecte au coin des rues aura lieu de 6h à 18h. Toutefois, à Trois-Rivières, la collecte se fera de 8h à 18h. Cela est dû à la nouvelle règlementation adoptée par le conseil de ville plus tôt cette année.

De ce fait, les bénévoles assignés à la collecte ne pourront plus être à des intersections où il y a un feu de circulation, à l’exception du coin des rues Royale et des Forges au centre-ville.

«Les heures et les lieux ont changé pour des raisons de sécurité. Tout l’achalandage du matin ne sera pas possible cette année entre 6h à 8h. On ne voudrait pas qu’un bénévole soit blessé lors de cette journée, car c’est la fête de la générosité. On a une douzaine de points de collecte. C’est similaire aux autres années. Je me dis que les gens qui se présentaient au point de collecte le matin sont les mêmes qu’on verra en fin de journée. On espère qu’on aura les mêmes dons.»

Dix organismes seront présents dans plus de 70 points de collecte par le biais de la contribution de 500 bénévoles. En 2017, la Guignolée des médias avait permis d’amasser 161 938$ et plusieurs tonnes de denrées.

En plus de l’ensemble des médias des deux régions impliqués pour la Guignolée, six ambassadeurs participeront plus activement pour la cause. Il s’agit d’Amélie St-Pierre (Hebdos IciMedias Mauricie/Rive-Sud), Julie Michaud (Le Nouvelliste), Samuel Gagné-Rozière (106,9 Mauricie et Rythme FM), Yanick Denoncourt (CH2O 103,1), Marie-Claude Paradis-Desfossés (TVA) et Carl Nadeau (Rouge 94,7 et Énergie 102,3).

La journée se terminera au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Il sera encore possible de faire un don de 10$ par texto au 20222 en tapant NOEL. Les gens pourront continuer à faire des dons jusqu’au 24 décembre dans les épiceries Provigo et Maxi de la région.