Guignolée des médias: plus de 160 000$ amassés

La 18e édition de la guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec a permis d’amasser un total de 160 761,50$ et plus de 12,4 tonnes de denrées, qui serviront à confectionner les 5300 paniers de Noël.

Rappelons que l’argent et les denrées amassés serviront à confectionner les 5300 paniers de Noël en région.

«Les gens qui ont pu, ont donné et la population a fait preuve d’une grande générosité. Certains facteurs peuvent expliquer cette diminution dont notamment un nombre d’heures réduits pour les points de collecte sur rue à Trois-Rivières et le chantier dans le secteur du Lac-à-la-Tortue qui empêchait la tenue d’un barrage à cet endroit», souligne Sébastien Turgeon, coordonnateur de la grande guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec.

Tout au long de la journée du jeudi 6 décembre, dix organismes étaient présents dans plus de 70 points de collecte par le biais de la contribution de 500 bénévoles. En plus de l’ensemble des médias des deux régions impliqués pour la Guignolée, six ambassadeurs ont participé plus activement pour la cause. Il s’agit d’Amélie St-Pierre (Hebdos IciMedias Mauricie/Rive-Sud), Julie Michaud (Le Nouvelliste), Samuel Gagné-Rozière (106,9 Mauricie et Rythme FM), Yanick Denoncourt (CH2O 103,1), Marie-Claude Paradis-Desfossés (TVA) et Carl Nadeau (Rouge 94,7 et Énergie 102,3).

Et pour des dizaines de bénévoles, le travail ne s’arrête pas là puisqu’on passe maintenant à l’étape de la confection des paniers qui seront distribués d’ici Noël.

Toujours le temps de donner

Même si la journée de la grande guignolée est passée, la population peut encore faire des dons jusqu’au 24 décembre par l’entremise des partenaires (Maxi, Provigo, Jean Coutu et via Capitale), par texto au 20222 en tapant le mot-clé ou par le biais du site Internet de l’organisation.