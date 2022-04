Événement Chamberland: 26 finalistes mis en lumière

L’engagement communautaire de 26 finalistes sera mis en lumière le 2 juin prochain à l’occasion de l’Événement Chamberland 2022.

Ceux-ci s’illustrent dans 12 catégories, soit Transformation sociale, Développement/Innovation, Pratiques démocratiques, Concertation, Projet mobilisateur, Partenariat, Implication professionnelle, Dépassement de soi, Engagement bénévole, Hommage Hélène Robert, Relève Karyne O’Cain et Hommage à un organisme (spécial 25e de la CDC-TR).

Par la même occasion, la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières soulignera ses 25 ans d’existence. Depuis ses débuts, l’organisation regroupe les organismes communautaires de la ville pour les représenter, leur offrir un soutien et une visibilité et favoriser la concertation entre les organismes et les partenaires du milieu.

La mise en scène de l’Événement Chamberland soirée a été confiée à Patric Saucier, qui avait également relevé le défi en 2019. La présidence d’honneur de l’événement sera assurée par le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

« Nous célébrons le retour des Chamberland, un événement qui permet de reconnaître le travail exceptionnel des différents organismes communautaires. Il s’agit d’une belle façon de récompenser et surtout de mettre en lumière les personnes qui y travaillent », souligne M. Lamarche.

Les billets pour assister à l’événement seront en vente à compter du 11 avril au coût de 20$ auprès de la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières.

Finalistes

Transformation sociale

ESPACE Mauricie

COMSEP

Maison des jeunes Action Jeunesse

Développement/Innovation

Coup de Main Mauricie

ESPACE Mauricie

La Gazette de la Mauricie

Pratiques démocratiques

COMSEP

Concertation

Équijustice Mauricie

Projet mobilisateur

Maison des jeunes Action Jeunesse

Partenariat

Office municipal d’habitation de Trois-Rivières

Nitek Laser

Hommage Hélène Robert

Diane Vermette – InfoLogis Mauricie

Valérie Delage – Comité de solidarité/Trois-Rivières

Implication professionnelle

Denise Pronovost – Association des traumatisés cranio-cérébraux Mauricie/Centre-du-Québec

Geneviève Provost – Service d’intégration au travail de la Mauricie

Louise B. Germain – Centre d’action bénévole Laviolette

Relève Karyne O’Cain

Jessie Pelletier – Équijustice Trois-Rivières

Dépassement de soi

Danielle Trudel – SIT Mauricie

Karine Duval – Maison Coup de pouce

Raymonde Cochrane – COMSEP

Engagement bénévole

Colette Baribeau – Équijustice Trois-Rivières

Maryse Paquet – Maison des grands-parents de Trois-Rivières

Michel Trudel – Maison Coup de pouce

Hommage à un organisme (spécial 25e de la CDC-TR)