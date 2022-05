Des microbibliothèques à la recherche d’un terrain

Dix nouvelles microbibliothèques ou cabanes à livres seront installées dans les prochains mois sur le territoire de Trois-Rivières. La Gazette de la Mauricie, qui reprend le réseau des cabanes à livres existant, invite les personnes intéressées à offrir un espace sur leur terrain pour accueillir une microbibliothèque à manifester leur intérêt.

Les 18 microbibliothèques déjà existantes seront progressivement remplacées par un nouveau modèle offrant plus d’espace pour les livres et disposant d’un présentoir à journaux. Elles demeureront aux mêmes endroits qu’actuellement. La Gazette de la Mauricie est cependant à la recherche d’emplacements pour 10 nouvelles microbibliothèques qui s’ajouteront pour étendre le réseau.

Les personnes intéressées à accueillir sur leur terrain avant l’une de ces nouvelles cabanes à livres peuvent compléter le formulaire de demande au lien suivant : https://forms.gle/7ngxtjWsERCZcTgQ8 .

Les propriétaires des terrains doivent accepter de signer une entente et s’engager à entretenir la microbibliothèque en la déneigeant durant la saison hivernale, notamment. Le choix des emplacements sera réalisé en fonction de la localisation afin que le réseau puisse se déployer le plus largement possible sur le territoire de la Ville.

Fabriquée par les artistes et artisans de l’Atelier Silex, chacune des » cabanes à livres » sera une œuvre d’art unique qui intègre peinture et sculpture.

En avril, La Gazette de la Mauricie lançait une campagne de sociofinancement public sur la plateforme de LaRuche pour le projet Microbibliothèques réinventées. Il est encore possible de contribuer à la campagne de sociofinancement sur La Ruche jusqu’au 10 juin : https://laruchequebec.com/microbibliothequesreinventees