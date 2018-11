Des bénévoles pour emballer petits et gros cadeaux

Crédit photo : Kim Larivière – Elle et Elle Photographes

TROIS-RIVIÈRES. La Société canadienne de la sclérose en plaque – section Mauricie tiendra la 13e édition de sa campagne d’emballage du 7 au 24 décembre, près du Village du père Noël au centre commercial Les Rivières.

Pendant la période des Fêtes, l’organisme propose aux clients du Centre Les Rivières de se présenter au kiosque spécial afin de confier l’emballage de leurs cadeaux aux nombreux bénévoles disponibles sur place.

Une échelle de prix est fixée en fonction de la grosseur des cadeaux. Notons que les bénévoles présents sont spécialisés dans l’emballage de cadeaux surdimensionnés.

L’an dernier, plus de 3 000 cadeaux ont été emballés grâce à cette campagne et une somme de plus de 21 000 $ avait été amassée. Pour 2018, on vise un objectif de 24 000 $.

Les organisateurs invitent les entreprises à participer à la campagne d’emballage en réservant dès maintenant la journée où elles souhaitent être présentes et où des employés offriront bénévolement de leur temps pour emballer des cadeaux, une belle vitrine pour les entreprises régionales.

D’autres détails seront dévoilés sur la page Facebook de la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Mauricie.

Cette année, la présidence d’honneur annuelle 2018 a été confiée et partagée entre Guylaine Beaudoin, présidente de Beaudoin relations publiques, et Guillaume Morrissette, écrivain, dont la mère a été touchée par une forme s’apparentant à la maladie de la sclérose en plaques.