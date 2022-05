Des amies, des mailles et beaucoup de rires

En ce mercredi après-midi ensoleillé, un groupe d’amies se donne rendez-vous au Starbucks de la rue Marion. Regroupées en cercle, confortablement installées dans leur fauteuil, elles prennent un café, tricotent et placotent. C’est devenu une routine pour ce petit groupe de dix de se réunir une fois par semaine pour partager leur passion commune. Ce jour-là, l’une confectionne un chandail pour sa soeur, l’autre fait des bas pour sa fille.

Dans un coin, tout sourire, il y a Michelle qui tricote à la vitesse de l’éclair, sans même avoir à regarder ce qu’elle fait. « Je suis en train de faire des bas que je vais ensuite offrir aux Artisans de la Paix et au Centre Le Havre pour les personnes en situation d’itinérance », me répond-elle.

Cette femme au grand cœur offre tout ce qu’elle tricote. Elle confectionne des bas, des tuques, des foulards, des mitaines, etc. Elle tricote aussi pour les nouveau-nés et fait même des toutous pour les enfants dans le temps des paniers de Noël. Les autres femmes du groupe contribuent aussi à la cause en donnant à leur amie leurs restants de laines et ce qu’elles ont acheté en trop.

En fait, un rapide tour de table et on réalise que toutes ces femmes tricotent surtout pour les autres. « Avec le temps, on a déjà pas mal tout ce qu’on voulait, alors on en fait pour les autres », lance Sophie.

Elles font le tour des boutiques spécialisées dans la région pour acheter leur laine. Elles aiment découvrir de nouvelles textures et de nouvelles couleurs. Il y en a même une qui a déjà fait un morceau avec de la laine de chameau.

Pour la petite histoire

Assise à ma gauche, Lucie me raconte comment leur groupe s’est formé et comment elles en sont venues à se nommer Les OrpheLAINES. « J’étais en train de me faire un châle avec plusieurs couleurs, dit-elle. C’était un patron assez complexe et je n’y arrivais pas, alors j’ai lancé un appel à tous sur Facebook. Bibianne m’a répondu et elle m’a donné rendez-vous ici pour me montrer comment faire. »

« Je venais de le finir, alors je savais quoi faire, ajoute Bibianne à son tour. C’était un peu avant la pandémie. On était en 2019. On s’est rencontré, on s’est aidé. Et un moment donné, on vient ici toutes les deux et Sylvie était assise seule. On l’a vu tricoter et on lui a dit de venir s’asseoir avec nous. Après, il y a une voisine qui est passée chez moi voir mes fleurs, on s’est mise à parler et on a découvert qu’on avait une passion commune pour le tricot. Je l’ai invitée. »

Un rendez-vous hebdomadaire

De fil en aiguille, le groupe s’est élargi, si bien qu’elles sont désormais six amies à se donner rendez-vous toutes les semaines. Certaines partent du Cap-de-la-Madeleine, d’autres de Pointe-du-Lac. L’été, quand la température le permet, elles vont dans les parcs pour tricoter.

« On a tricoté la semaine dernière dans le parc sur la rue du Fleuve, mentionne Lucie. On essaie de se voir toutes les semaines. Parfois, c’est même deux fois par semaine. On s’écrit sur notre groupe Messenger pour choisir une journée et un endroit. On aime ça venir ici et ils sont bien gentils de nous accueillir. »

« Pour nous, ce sont toujours de beaux moments, renchérit Anne-Marie. On se fait des amies, on tricote et on placote. Il y a des fois où on parle plus qu’on tricote! Mais on a toujours beaucoup de plaisir. On s’aide entre nous et ça nous permet de continuer d’apprendre de nouvelles choses, de nous améliorer dans notre tricot. »

Depuis le tout début de leur groupe, il n’y a qu’une fois ou deux qu’elles ne sont pas parvenues à trouver une date qui convenait à toutes. Autrement, fidèles au poste, c’est avec bonheur qu’elles mettent Les OrpheLAINES à l’horaire.

D’ailleurs, en octobre, le groupe fera une sortie pour prendre part au Festival de la P’tite Laine de Rivière-du-Loup. Leurs places dans l’autobus sont déjà réservées.