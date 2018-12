Concours de tourtières au Sanctuaire

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. Dans le cadre de la 16e édition de Noël en Lumière, le marché de Noël qui se tiendra les 15 et 16 décembre lance le concours « Ma meilleure tourtière ». Un jury composé de personnalités connues aura la délicieuse tâche de déterminer le ou la gagnante qui mettra la main sur un prix d’une valeur de près de 200 $. «Ce concours culinaire souhaite mettre en valeur ce met incontournable des fêtes de Noël pour les québécois et québécoises. Cette année, on compte neuf participants, ce qui est extrêmement bien pour une première édition», mentionne Catherine Dupaul, coordonnatrice du Marché de Noël.

Geneviève Boivin, directrice de Tourisme Mauricie, Marc-André Hould, chroniqueur au Journal de Montréal et de Québec, Simon Piché, de Paul Piché Traiteur, Ghislain Morissette, journaliste à TVA, ainsi que Mgr Pierre-Olivier Tremblay recteur du Sanctuaire couronneront la meilleure tourtière le 16 décembre au Centre des services.

Le grand public pourra également goûter les tourtières entre 13h et 16h. L’animation de cette activité sera assurée par Caroline Guay, directrice de la Démarche de premiers quartiers de Trois-Rivières.

À l’occasion du Marché de Noël, plus de 120 exposants sont attendus au sous-sol de la Basilique, au Centre des services et à l’extérieur sur l’esplanade. Aussi, ateliers, fermette, passage de saint Nicholas, forgeron, exposition de l’artiste peintre Myriam Ménard, ainsi que de l’animation familiale seront offerts. L’événement est gratuit. L’horaire complet sera disponible sous peu ici.

Noël en Lumière se déroulera ensuite du 21 décembre au 6 janvier et comprend Jardins illuminés, activités familiales, spectacles et célébrations. Le passeport est en prévente à 10 $ (tx. incl.) jusqu’au 16 décembre et pourra être acheté au marché de Noël.