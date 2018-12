CHSLD: des photos qui génèrent du bonheur

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Seize photos réalisées par les étudiants en photographie du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir orneront maintenant les murs du Centre d’hébergement Cloutier-du-Rivage, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Pour une huitième année, le projet «Pour un monde meilleur en images», soutenu par la Fondation RSTR, a pour but d’égayer le milieu de vie des résidents de différents centres d’hébergement à travers la ville en leur offrant ces photos qui se veulent des fenêtres sur la beauté du monde.

«On est présentement dans un projet d’aménagement des espaces de vie. Ce projet et ces photos mettent de la vie dans les unités et dans les corridors, explique Manon Doucet, chef d’unité de soins infirmiers à l’hébergement au Centre Cloutier-du Rivage. Par exemple, on peut voir une photo du pont Laviolette. Pour toi et moi, c’est un pont sur lequel on passe, sans plus d’importance. Pour nos résidents, peut-être que certains d’entre eux l’ont construit ou qui étaient émerveillés de le voir se construire. Pour eux, ça ramène des souvenirs, voire à une vie qu’ils ont eue. Quand on arrive dans un milieu de vie plus vivant, les résidents sont également plus heureux.»

Les photographies offertes par les étudiants sont variées, allant de divers paysages à des photographies animales. «Merci de nous permettre de contribuer à ce projet pour les résidents. La photographie, c’est comme la magie. Ça peut raconter une histoire et immortaliser des moments importants», souligne Rémi Boissonneault, l’un des photographes étudiants ayant pris part au projet.

Pour Sébastien Rouleau, directeur adjoint au programme soutien à l’autonomie de la personne âgée – Hébergement Rive-Nord du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, ce projet est l’occasion rêvée d’établir un contact entre différentes générations par le biais d’une photo.

«Une simple photo dans l’œil du photographe devient une fenêtre pour les résidents et leur famille. Ce n’est pas un appareil diagnostic ou curatif très coûteux, mais c’est un don tout aussi important puisqu’il est générateur de bonheur et de bons moments au quotidien», conclut-il.