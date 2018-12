Chocolat chaud et chants de Noël dans les premiers quartiers

TROIS-RIVIÈRES. Trois activités d’animation hivernale ont lieu aujourd’hui et demain dans le secteur Cap-de-la-Madeleine et dans le quartier St-Philippe sous le thème «Chœur de feu chocolaté».

Les personnes qui y participeront seront accueillies par des chants de Noël interprétés par la chorale Vivre en Paix de la Maison Coup de Pouce, un bon chocolat chaud et tout cela, en se réchauffant sur le bord du feu.

– Lundi, 17 décembre de 18 h à 19 h au Parc Victoria

– Mardi , 18 décembre de 17 h à 18 h au Bon Citoyen – 45, rue Fusey

– Mardi, 18 décembre de 18 h 15 à 19 h 15 à La Fenêtre – 108, boul. Ste-Madeleine

«Ce type d’action concertée permet de dynamiser et revitaliser un secteur. Des projets comme « Chœur de feu chocolaté » et l’installation de sapins de Noël en sont de beaux exemples. Ces deux projets ont d’ailleurs été ciblés par les citoyens et les commerçants lors de nos différentes consultations », souligne Caroline Guay, coordonnatrice de la Démarche des premiers quartiers qui organise cet événement.

Par ailleurs, les artères commerciales Fusey et Sainte-Madeleine sont illuminées depuis le début du mois de décembre grâce à l’installation de sapins de Noël.