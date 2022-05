Brunch-bénéfice: un objectif de 50 000$ pour Moisson Mauricie/Centre-du-Québec

Le Brunch-bénéfice de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec sera de retour le 29 mai à 10h30 au Delta Trois-Rivières par Marriott sous la présidence d’honneur de Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières.

Pour l’occasion, l’organisme espère accueillir 600 invités et amasser 50 000$ afin de permettre la poursuite de sa mission.

« Le Brunch-bénéfice de Moisson est essentiel pour amasser des fonds afin d’assurer la poursuite de notre mission. L’argent recueilli permettra de répondre aux besoins et nous anticipons, malheureusement, une hausse des demandes en raison des différents coûts qui augmentent. La population, les entreprises et les élus sont invités à participer à notre Brunch. C’est un bon repas pour une bonne cause », souligne Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

Le guitariste et saxophoniste André Cyr offrira une prestation musicale lors de l’événement dont la dernière édition remonte à 2019.

Les billets sont en vente au coût de 35$ pour les adultes et de 15$ pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Les billets sont gratuits pour les 5 ans et moins. Les tables sont de 10 personnes incluant les enfants. Les personnes intéressées peuvent acheter une table complète ou des billets à l’unité.

Les entreprises peuvent être partenaires de l’événement en achetant de la visibilité. Pour ce faire, il faut contacter Geneviève Marchand au 819 371-7778, poste 4.

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec travaille depuis plus 30 ans pour récupérer, trier et distribuer équitablement la nourriture. L’organisme vient en aide chaque mois à 26 500 personnes, dont 7185 enfants.