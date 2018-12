À quoi on joue?

Voici une liste de jeux de société à jouer en famille

Qui dit temps des Fêtes dit souvent jeux de société en famille. Il est parfois tentant d’en profiter pour essayer de nouveaux jeux, mais lesquels? Pour ce faire, l’Hebdo Journal a rencontré Mylène Blanchette, copropriétaire du café ludique Les Mauvais Perdants.

Télestrations

C’est un beau jeu de party, accessible à tous, qui vous rappellera le téléphone arabe. Le jeu mélange dessins, connaissances et réflexions. Il est possible d’y jouer 8, ou encore 12 avec la version «party pack». Vous verrez, le résultat final sera assurément très drôle.

The Mind / The Game

Dans le jeu The Game (1 à 5 joueurs), il y a deux piles ascendantes et deux piles descendantes où vous devrez y placer les 98 cartes. Vous essayerez ensemble de placer toutes les cartes, mais vous ne savez pas ce qui se cache dans les mains de l’autre. C’est assez facile! C’est un mélange du jeu de patience et de Skip Bo.

C’est le même principe pour The Mind qui lui comprend des cartes numérotées. Cette fois, il vous faudra passer les niveaux. Tous les joueurs devront placer leurs cartes en nombres croissants. Ce jeu fera appel à votre pensée et vous devrez faire des connexions entre joueurs.

Just One

Voilà une belle nouveauté si vous cherchez un jeu d’ambiance. Un joueur aura un mot à découvrir et les joueurs au tour de la table devront l’aider en lui fournissant un mot-indice. Ceux-ci devront d’abord comparer leur mot-indice, car les mots répétitifs seront annulés. Soyez inventif, sinon la personne aura donc, au final, que quelques indices pour trouver son mot. Les adeptes de Scattergories vont adorer.

Century, la route des épices

Vous vous retrouverez marchand d’épices alors vous devrez acheter, échanger et revendre des épices. Ce jeu (2 à 5 joueurs), qui se joue avec les cartes fournies, est simple, s’apprend rapidement et vous initiera aux jeux de stratégies modernes. Il existe également la version Golem où les épices seront remplacées par des pierres précieuses. Voilà un jeu parfait pour jouer entre couples.

Concept

Dans ce jeu d’ambiance, il vous faudra faire deviner un mot aux autres joueurs. Devant vous se trouve une planche de jeu avec plusieurs icônes. Vous donnerez des indices aux gens en plaçant des cubes de couleurs sur différentes icônes. Vous aurez à faire découvrir des lieux, des expressions, des animaux ou des évènements, notamment. Il est même conseillé de deviner dans le pur plaisir, sans utiliser les points.

Mot pour Mot

Ce jeu se veut lui aussi un jeu de party qui peut se jouer de 2 à 12 joueurs. Vous formez deux équipes et il s’agit de faire découvrir des mots selon la catégorie pigée. Vous sortez six lettres de chaque côté et il vous faudra épeler le mot en tassant d’une espace les lettres placées lousses au centre du plateau. Mais attention, ce ne sont pas toutes les lettres qui sont disponibles!

Timeline

Il existe plusieurs thématiques comme les animaux, les inventions ou les évènements, entre autres. Il existe une version québécoise également. Les joueurs devront placer leurs cartes sur une ligne du temps en essayant de trouver l’ordre chronologique. C’est un jeu tranquille qui animera vos soirées…

Dixit

C’est un jeu classique (3 à 6 joueurs) où vous aurez en main une carte plutôt abstraite. Vous allez ensuite trouver un mot ou une expression que vous inspire cette carte. Les autres joueurs, qui ont des cartes en main, devront choisir une de leurs cartes qui pourrait s’agencer avec votre thème et la remette au joueur initial. Ensuite, chaque joueur devra essayer de deviner la carte qui a inspiré le thème, tout en espérant que leur carte soit votée par d’autres joueurs.

Dans ta Tête

Pour un instant, vous devenez une personne assise au tour de la table. Vous devrez répondre à plusieurs questions comme si vous étiez ladite la personne en question. Il est possible de jouer avec des noms de personnes qui ne sont pas au tour de la table ou encore d’y aller avec des noms de personnes connues. Attention! Le jeu comprend une version un peu plus salée pour jouer entre adultes… qui se connaissent bien!

Les Aventuriers du Rail

C’est un jeu de plateau où vous devrez construire un chemin de fer, par exemple, reliant Montréal à Vancouver. C’est un jeu de stratégies, mais qui ne se veut pas trop lourd. Vous ferez des points selon les cartes-objets que vous aurez en main. Il existe également d’autres versions comme l’Europe et la Scandinavie.

Suspend

C’est un jeu qui se joue autant avec les plus jeunes qu’entre adultes. Il s’agit d’un jeu d’habiletés manuelles où il faut suspendre des bâtons de métal, à tour de rôle, selon ce que le dé en décidera, sans tout faire tomber.

Mahé

Ce jeu (2 à 7 joueurs) fait fureur dans les écoles, mais les adultes aussi y trouveront plaisir. Voilà un des jeux «roule et avance» du même type que le Monopoly. Le but sera de faire une course de tortues, au tour de l’île, en y ramassant des œufs. On y retrouve une gestion du risque de type «Black Jack», car on peut lancer un deuxième dé si le résultat du premier dé ne nous satisfait pas. Mais attention, il ne faut pas dépasser 7.

Gobblets Gobblers

Les plus jeunes trouveront grand plaisir à ce jeu de type tic-tac-toe, mais version avancée. Pourquoi? Car ça se joue avec des gobblets de différentes tailles et les plus gros peuvent manger les plus petits lors de leur passage.

Rappelons d’ailleurs que tous ces jeux sont en vente au café ludique Les Mauvais Perdants, notamment.