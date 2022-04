Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières présentera une conférence sur le conflit en Ukraine, le 13 avril à 19h à la salle Cogeco du Musée POP.

Intitulée Guerre en Ukraine et perspectives de paix, la présentation abordera les enjeux concernant le cessez-le-feu durable et la nécessité de compromis et d’engagements de

deux parties. C’est Raymond Legault, du Collectif Échec à la guerre, qui prononcera la conférence.

“La guerre en Ukraine est une abomination qui devrait cesser immédiatement, affirme M. Legault, mais aucun cessez-le-feu durable ne sera instauré et consolidé, à moins de réelles négociations et de compromis sur des enjeux de fond. Or, quels sont justement ces enjeux qui ont conduit à la situation actuelle? Le Canada et ses alliés de l’OTAN sont-ils actuellement en train d’y réfléchir et de favoriser la désescalade ou en train de jeter de l’huile sur le feu ? Quels sont les risques associés à la poursuite de cette guerre? Qui trouve à y gagner? Et comment pouvons-nous agir pour favoriser la paix? »

L’entrée est libre. Une contribution volontaire est suggérée. Le port du masque sera obligatoire.

Mis sur pied en 2002, le Collectif Échec à la guerre est une coalition d’organismes de la société civile québécoise, préoccupés par la place grandissante de la guerre dans la politique étrangère canadienne et par la montée d’un discours officiel militariste au Canada.