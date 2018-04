Commission scolaire: certaines écoles bientôt à pleine capacité

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉDUCATION. Après plusieurs années de décroissance de sa clientèle étudiante, la Commission scolaire (CS) du Chemin-du-Roy constate une légère croissance sur l’ensemble de son territoire.

Dans la MRC de Maskinongé, on prévoit notamment une augmentation de 30 élèves par année au primaire pour les trois prochaines années. À Trois-Rivières, on parle plutôt d’une hausse de 100 élèves annuellement pour la même période. Ce nombre s’élève à 60 dans la MRC des Chenaux.

Au final, cela représente une augmentation d’environ 584 élèves d’ici trois ans, estime la Commission scolaire.

C’est une bonne nouvelle, considérant que dans le plus creux de la vague ces dernières années, 14 000 élèves étudiaient dans les établissements gérés par la Commission scolaire, tandis qu’en 1998, dans les bonnes années, on recensait 22 000 élèves. Cela a évidemment causé divers impacts budgétaires, entraînant des diminutions de budget, de postes et d’affectations.

«On accueille positivement cette augmentation de la clientèle, mais c’est important de suivre la tendance pour prévoir d’éventuels travaux ou réaménagements d’écoles, par exemple. Ça peut nous aider à justifier les demandes d’agrandissement, entre autres. Il faut faire la démonstration et l’analyse qu’on a une clientèle en croissance», explique Hélène Corneau, directrice générale de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

Jusqu’à présent, la CS Chemin-du-Roy n’a jamais connu de problème de manque d’espace menant au refus d’élèves dans ses écoles. C’est que l’institution prévoit le coup quelques années à l’avance grâce à son rapport Places-Élèves, une initiative locale.

«Notre rapport Places-Élèves est mis à jour chaque année et se déploie sur cinq ans. On se base sur les données du ministère concernant les naissances sur le territoire. Ça nous donne un aperçu de la répartition des naissances à travers le territoire», précise Mme Corneau.

Une fois les chiffres en main, la Commission scolaire répartit ces naissances dans les écoles situées sur le secteur de la naissance. Cela permet de dégager des tendances. Les municipalités sont aussi contactées afin d’en apprendre davantage sur les projets domiciliaires qui pourraient attirer des nouvelles familles.

Des écoles surveillées

Avec cette augmentation projetée du nombre d’élèves, la capacité de plusieurs écoles du territoire est surveillée.

À Trois-Rivières, on garde notamment un œil sur l’école Les Terrasses, Saint-Pie-X, Jacques-Buteux et l’école Intégrée des Forges dont la capacité maximale sera atteinte prochainement. Toutefois, des plans de relocalisation d’élèves dans des écoles à proximité ont été mis en place.

«Du côté de l’école Intégrée des Forges, les deux édifices seront à pleine capacité en 2019-2020 en raison des développements domiciliaires du secteur qui ont attiré plusieurs familles. On prévoit peut-être avoir besoin de l’édifice Maurice-Poulin pour accueillir des élèves d’ici quelques années», note Mme Corneau.

***

Agrandissement important à Saint-Maurice

La Commission scolaire a déposé une demande d’agrandissement pour l’école de La Source qui devrait connaître un problème de capacité d’accueil dès la prochaine rentrée scolaire. D’ailleurs, des locaux préfabriqués ont déjà été ajoutés.

Le projet d’agrandissement prévoit la construction d’un local polyvalent, une classe ressource destinée aux services adaptés, six classes régulières, deux classes spécialisées et un nouveau gymnase. La CS Chemin-du-Roy attend une réponse du ministère de l’Éducation en lien avec ce projet en juin.