Commercialisation de la mode: des espaces mieux adaptés au Collège Laflèche

Le Collège Laflèche a inauguré le tout nouvel Espace créatif du département de Commercialisation de la mode.

En plus de rendre l’aménagement flexible et dynamique, les nouvelles infrastructures faciliteront l’apprentissage des connaissances et le développement des compétences des futurs professionnels de Commercialisation de la mode.

«Ce qu’on a créé, c’est un espace moderne, polyvalent et technologique pour réaliser toutes les étapes de la commercialisation de produits de mode, du développement de produits jusqu’au commerce en ligne. Les installations sont au goût du jour et permettront qu’on puisse évoluer au rythme du marché», précise Hugo Leclerc, coordonnateur du programme.

En effet, l’Espace créatif soutient le déploiement de plusieurs ateliers de travail permettant aux étudiants de mettre en pratique leurs apprentissages : le développement de produits (projet Collection), l’organisation d’événements et la publicité (Espace Mode Laflèche), le plan d’affaires et le plan marketing, le stylisme et la photographie, le développement d’un site Internet transactionnel pour le commerce en ligne, les achats et la gestion des stocks ainsi que la présentation visuelle et l’aménagement d’un commerce.