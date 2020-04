COMMENTAIRE / En attendant l’après…

Je ne me suis pas encore exprimée depuis le début du confinement. Je suis, comme vous tous, sans mot sur ce qui arrive. J’ai choisi de garder le silence jusqu’à aujourd’hui. Tout va tellement vite depuis la mi-mars!

Au départ, on disait tous qu’on ne l’avait pas vu venir. Maintenant, on se demande dans combien de temps on va retrouver notre vie normale. Je dirais plutôt : à quand l’après COVID? Entre vous et moi, je ne vous apprends rien si je vous dis qu’il y aura un AVANT et un APRÈS COVID.

Bien des chefs d’entreprise vont réaliser que ce n’est pas si contraignant le télétravail avec leur équipe; bien des pères et des mères de famille vont réaliser à quel point c’est important de passer plus de temps de qualité en famille et nous allons aussi réaliser que ce n’est peut-être pas nécessaire de consommer autant comme nous le faisions il y a quelques semaines à peine et, souvent, sans se soucier de nos commerces locaux.

Quand je m’arrête à penser que la vie ne sera plus jamais pareille, j’avoue que ça me fait angoisser un peu, mais l’humain sait s’adapter et a la capacité de le faire.

Je souhaite que cette belle solidarité et cette mobilisation que nous ressentons présentement autant dans nos organisations, entre les entreprises et les entrepreneurs, dans les hôpitaux, dans nos quartiers et dans notre vie en général, continuent encore après. C’est à ça que j’ai envie de penser! Je souhaite qu’on priorise de faire nos achats localement le plus possible et qu’on travaille tous ensemble dans le même sens!

Depuis deux semaines, j’ai dû mettre à pied temporairement les deux tiers de mon équipe, arrêter toutes dépenses jugées non essentielles dans notre organisation, revoir notre structure avec le tiers de nos ressources humaines, qui ont dû, y compris moi, se voir ajuster leur horaire de travail sur quatre jours.

Les journées sont intenses et remplies d’imprévus, on doit toujours s’adapter. On fait le maximum pour continuer de vous livrer du contenu de qualité, des journaux papiers intéressants, des plateformes web actives pour vous permettre de rester bien informé de ce qui se passe localement.

On développe notre créativité à faire les choses autrement et ça se passe bien malgré tout. C’est beau de voir à quel point nos gens sont compréhensifs et collaborent, autant ceux qui ont dû quitter temporairement que ceux qui restent. On ressent beaucoup la complicité, la collaboration, la passion dans nos équipes…

Dans le monde de la presse écrite, nous avons vécu plusieurs tempêtes, mais celle-ci est la plus imprévisible et sournoise. Au début de la crise, je disais que c’était la pire que j’avais connue. Aujourd’hui, je suis toujours de cet avis côté financier et humain, mais je dois avouer que celle-ci est la plus formatrice de toutes.

Malgré tous les enjeux de société que nous vivons, nous sommes tous dans la même situation, respectons les règles pour espérer un retour à la normale, ou plutôt à l’après COVID, dès que possible.

Chers lecteurs, merci de nous lire et de nous suivre sur le web! Le travail de nos journalistes est essentiel et ils travaillent fort à nous livrer les dernières nouvelles et nous dénicher des sujets pertinents chaque jour! Vous êtes au rendez-vous plus que jamais, MERCI!

Chers partenaires d’affaires et chers clients, continuons de nous soutenir mutuellement et prenons tous les moyens possibles pour sortir fort de cette crise!

Messieurs les gouvernements, merci pour les communications claires, l’aide financière proposée aux gens et aux entreprises, on se sent soutenu dans tout ça!

Portez-vous bien et continuez de propager l’info, pas le virus.

Amélie St-Pierre

Directrice générale, Icimédias Mauricie / Rive-Sud

astpierre@icimedias.ca