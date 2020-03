Comment tuer le coronavirus dans votre voiture sans endommager les surfaces

Tout le monde parle de la propagation du Coronavirus entre personnes, mais le virus vivre entre trois heures et trois jours sur une surface inerte comme l’intérieur de votre voiture. Il existe des moyens de désinfecter efficacement votre véhicule avec des produits que vous avez probablement à la maison.

Si vous ou quelqu’un d’autre qui a été dans votre voiture présente des symptômes de la maladie, vous devez nettoyer les surfaces fréquemment touchées, notamment le volant, les poignées de porte, le levier de vitesse, les boutons ou les écrans tactiles, les tiges des essuie-glaces et des clignotants, bref tous les endroits qui peuvent venir en contact avec vos mains. La plupart des surfaces dans votre voiture sont plus fragiles qu’un comptoir de cuisine ou de salle de bain, il faut donc utiliser des produits moins puissants pour ne pas endommager ces surfaces délicates comme le cuir, le plastique ou le vinyle.

Une solution avec au moins 70 % d’alcool .

Les solutions alcoolisées contenant au moins 70 % d’alcool sont efficaces contre les coronavirus. Pour la plupart, presque toutes les surfaces intérieures d’un véhicule peuvent être nettoyées avec de l’alcool isopropylique que l’on appelle communément l’alcool à friction . Il est déconseillé d’utiliser de l’eau de Javel ou du peroxyde d’hydrogène à l’intérieur de votre voiture. Bien qu’ils puissent tous les deux tuer les coronavirus sur les surfaces, ils risquent d’endommager les garnitures de votre voiture. Et n’utilisez pas de nettoyants à base d’ammoniaque sur les écrans tactiles des voitures, car ils peuvent endommager leurs revêtements antireflets et anti-traces de doigts.

L’eau et le savon comme pour vos mains

Un lavage vigoureux à l’eau et au savon peut également détruire un coronavirus. Les coronavirus sont entourés d’une enveloppe protectrice qui les aide à infecter d’autres cellules, et la destruction de cette enveloppe peut les détruire efficacement. Le savon et l’eau sont également sans danger pour la plupart des intérieurs de voiture. La plupart des cuirs et imitations de cuirs de voitures sont protégés par des revêtements en uréthane, qui peuvent être nettoyés sans danger avec de l’alcool. Mais la plupart des cuirs sont teints, et un nettoyage trop vigoureux peut éliminer la teinture, donc il ne faut pas trop frotter.

Une fois le nettoyage terminé, n’oubliez pas de vous laver les mains avant et après avoir conduit. C’est une bonne habitude à prendre, même en dehors de la propagation de COVID-19, car cela gardera votre volant et les autres surfaces fréquemment touchées dans votre voiture plus propre.

(Source : Consumer reports)

