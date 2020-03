Comment trouver un bon avocat à Québec?

Lorsqu’un litige se présente et qu’il faut faire affaire au système juridique, il peut parfois être difficile de trouver le bon avocat à Québec. Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour effectuer le meilleur choix possible. Voici un aperçu de quelques facteurs importants à considérer au moment de choisir son avocat.

Les champs de compétence de l’avocat

Étant donné que le droit couvre de très nombreux sujets, il est important de choisir son avocat en fonction de nos besoins et des compétences du professionnel. En effet, il ne faut pas simplement suivre la recommandation d’un ami, d’un collègue ou d’un membre de sa famille. Selon les particularités de son problème, certains avocats seront en meilleure posture pour nous représenter.

Certains avocats se disent généralistes, mais en fait, chacun possède plus de connaissances et d’expertise dans certains domaines. Il est important de s’assurer de la compétence de l’avocat dans notre situation particulière. Par exemple, certains avocats se spécialisent dans le droit des affaires et sont excellents pour représenter des entreprises. Cependant, ils pourraient manquer de ressources et d’expérience pour vous représenter lors de votre divorce. Selon la complexité de l’affaire, engager un avocat généraliste peut être la bonne solution. Par contre, dans les cas pointus et complexes, il est préférable d’engager un avocat spécialisé dans le domaine du droit traité dans le litige.

La proximité avec son avocat

En général, il est préférable de choisir un avocat basé à proximité de son domicile ou de son lieu de travail. La proximité d’un avocat est importante pour établir une relation de confiance et faciliter la communication. Cependant, lorsque vous avez besoin d’un avocat spécialisé dans un domaine très précis, l’aspect géographique devient un peu moins important. Il est toujours possible d’effectuer une grande partie de la communication par téléphone ou par courriel.

La relation entre l’avocat et son client

La relation entre le client et l’avocat représente également un facteur très important de la décision. Si après une première rencontre une relation de confiance ne s’est pas développée, il est généralement préférable de poursuivre les recherches. C’est une question très personnelle, mais il est primordial d’être à l’aise d’exposer du problème et des détails du litige. Sinon, le risque d’être insatisfait de la représentation et du travail de l’avocat est grand.

Le calcul des honoraires de l’avocat

Le calcul des honoraires pèse également dans la décision. Certains cabinets obligent leurs avocats à charger un taux horaire, tandis que d’autres préfèrent les forfaits fixes. Selon vos besoins et le litige, une option pourrait être meilleure que l’autre. Par ailleurs, dans les affaires impliquant un dédommagement monétaire, certains avocats proposent de travailler pour un pourcentage. Cette option permet de motiver l’avocat étant donné qu’il touche un plus gros salaire s’il gagne la cause.

Choisir son avocat n’est pas une décision à prendre à la légère. Il faut prendre le temps de s’informer et de développer une relation de confiance.