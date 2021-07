Comment se débarrasser définitivement des boutons ?

Les boutons peuvent devenir rapidement un véritable cauchemar pour les adolescents, notamment pour ceux qui souffrent d’acné. C’est pourquoi on vous propose quelques solutions à la fois utiles et naturelles pour vous aider à éliminer vos boutons rapidement et définitivement.

Le nettoyage en profondeur

Pour avoir une peau saine et éviter l’arrivée des boutons, il est primordial de commencer par un bon nettoyage régulier de votre peau. Il faut savoir que les peaux qui ont tendance à attirer l’acné produisent beaucoup de sébum et le nettoyage en profondeur est une bonne solution pour en retirer les excès.

Notez que pour favoriser le nettoyage, il est important de choisir des soins très doux et naturels, car le contraire pourrait renforcer le surplus de sébum et provoquer davantage l’acné.

Une meilleure alimentation

Adopter une alimentation saine peut permettre à votre peau d’être en meilleure santé. En effet, une nourriture grasse, une surconsommation de boissons gazeuses et de produits transformés peut favoriser la production du sébum, et donc être la cause de vos boutons. C’est pourquoi il est important de privilégier une alimentation riche en vitamine C.

Avoir recours à des traitements

Les traitements de l’acné sont divers et certains d’entre eux peuvent être lourds à porter pour le corps et le moral, c’est pourquoi il est important de commencer par privilégier des traitements plus naturels qui peuvent faire une différence et faire disparaître vos boutons.

Certaines personnes essayent de mettre un peu de dentifrice sur la zone qui est affectée et rincer avec de l’eau après une vingtaine de minutes. Cette solution permet d’assécher l’infection qui se trouve sous la peau, ce qui peut donner des résultats.

Le vinaigre de cidre peut être une autre solution pour lutter contre l’acné, car ce produit permet d’atténuer le pH (potentiel hydrogène) de la peau et absorbe tout le surplus de sébum. Il a un effet antibactérien qui est efficace pour les problèmes de peau. Pour l’utiliser, il suffit de mélanger le vinaigre de cidre avec de l’eau et de tamponner les surfaces touchées avec un coton imbibé de la solution.

Enfin, certaines personnes procèdent à une cure de dix jours à base de jus de citron. Pour ce faire, ils pressent simplement un citron et imbibent un coton-tige du jus pour tamponner sur toutes les parties infectées. Le processus peut causer quelques picotements, mais peut faire une différence.

En conclusion, le nettoyage en profondeur, une meilleure alimentation et l’essai de traitements naturels peuvent être des solutions pour se débarrasser des boutons.