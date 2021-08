Lorsqu’il s’agit d’améliorer la performance et l’efficacité des fenêtres existantes, de nombreux propriétaires ont une gamme d’options à considérer. Vous pouvez opter pour des solutions simples et à petit budget, telles que le remplacement des coupe-froid ou l’installation de films, ou de remplacer les portes et les fenêtres quand ces solutions ne sont pas suffisantes. Mais comment savoir si on doit changer ses portes et fenêtres ? Voici quelques indices qu’il est temps de le faire.

La vitre (ou le cadre) est fissurée

Certains types de dommages aux fenêtres, tels que ceux qui peuvent être réparés avec un nouveau coupe-froid ou un remplacement de matériel, doivent être réparés immédiatement. Mais un châssis ou un cadre de fenêtre déformé, cassé ou endommagé doit être remplacé plutôt que réparé. Un cadre de fenêtre endommagé est non seulement peu attrayant, mais compromet également l’efficacité de l’isolation, du revêtement, du chauffage et de la climatisation. Les fissures peuvent également laisser entrer de petites vermines et des insectes.

Le verre est embué

Ce problème ne se pose que lorsque vous avez des fenêtres à double ou triple vitrage. La condensation est emprisonnée entre les vitres, généralement à partir d’une ouverture ou d’un trou à peine perceptible. Si vos fenêtres à double vitrage ont également du gaz, l’apparence semblable à du brouillard pourrait également être un indicateur d’une fuite de gaz. Une fenêtre à double vitrage ordinaire n’est pas aussi efficace qu’une fenêtre remplie d’air. Donc, une fois qu’il commence à fuir, vous devriez envisager de le remplacer.

Le cadre est pourri

Si vous avez des fenêtres en bois, l’excès d’humidité peut faire pourrir le rebord de la fenêtre à l’extérieur de la maison. Si le rebord en bois est mou au toucher, vous devriez envisager de remplacer l’ensemble de la fenêtre et du cadre à l’extérieur. Même si vous ne remarquez aucun autre défaut sur vos fenêtres, la fenêtre est susceptible de se briser dans un proche avenir.

La fenêtre ou la porte se coince

L’ouverture et la fermeture continues de vos portes et fenêtres créent de minuscules rainures et creux. Avec le temps, la contrainte de plusieurs ouvertures peut provoquer la formation de fissures sur le cadre. Selon la gravité, ils peuvent faire coller la porte ou la fenêtre lors de l’ouverture. Ces types d’usure due au vieillissement sont de bons indicateurs que vos portes et fenêtres doivent être remplacées.

Des courants d’air

Les portes et fenêtres qui fonctionnent bien ne doivent pas laisser entrer l’air, sauf par des ouvertures spécifiques selon la conception. Mais s’il y a des courants d’air froids qui pénètrent dans votre maison par d’autres ouvertures que les évents, même après avoir calfeutré plusieurs fois, il est peut-être temps d’installer de nouvelles portes et fenêtres.

Factures de chauffage élevées

Une proportion substantielle des dépenses courantes des ménages est consacrée au chauffage et à la climatisation de la maison. Si vous constatez que votre consommation d’énergie augmente, il est possible que vos portes et fenêtres soient le problème. Le remplacement de vieilles fenêtres à vitrage simple avec des courants d’air par des produits certifiés Energy Star peut entraîner des économies substantielles sur vos coûts énergétiques.