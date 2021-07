Comment rester à l’affût de toute nouvelle juridique?

Les travailleurs indépendants et les entreprises doivent se tenir au courant des dernières nouvelles juridiques. Pourtant, ce n’est pas facile, car les lois et les réglementations ne cessent de changer à une vitesse folle. Le seul moyen de suivre cette évolution est donc d’effectuer une veille juridique. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, lisez notre article jusqu’au bout.

Les étapes pour réaliser une veille juridique

La mise en place d’une veille juridique passe par de nombreuses étapes et prend du temps.

Tout d’abord, si vous n’avez pas le temps ou que vous souhaitez vous concentrer sur d’autres actions à fortes valeurs ajoutées, vous aurez besoin d’un avocat en droit immobilier pour vous conseiller en cas de problème juridique en rapport avec l’immobilier.

Sinon, la première chose à faire est de dénicher des sources fiables. Cette étape est primordiale afin de s’assurer que les informations collectées soient vraies et sûres. Apprenez donc à détecter les sites amateurs et les auteurs qui prétendent être des experts, alors qu’ils se contentent seulement de reproduire les déclarations qu’ils ont recueillies ailleurs.

Une fois que vous aurez sélectionné vos sources, commencez la collecte des informations pertinentes. Pour cela, il va falloir procéder à un tri avant la classification. Afin de ne pas vous perdre au milieu de toutes ces nouvelles, prenez en compte uniquement celles qui sont en rapport avec votre domaine d’activité.

En plus des recherches que vous lancerez, pensez à mettre en place une stratégie de suivi pour que les actualités intéressantes vous soient envoyées dans les meilleurs délais.

Au fur et à mesure que les informations vous parviennent, prenez le temps de les vérifier avant de les envoyer aux services et personnes concernées au sein de l’entreprise. N’oubliez pas de transmettre le texte juridique à l’appui.

Enfin, il ne vous reste plus qu’à stocker toutes les informations que vous aurez récoltées sur un support dématérialisé et centralisé. Ainsi, tous les membres de votre équipe pourront y avoir librement accès à tout moment.

Les outils à utiliser

Il n’est pas toujours évident d’effectuer une veille, car il faut débusquer les bonnes informations au bon moment. Heureusement, il existe de multiples outils que vous pouvez utiliser.

Afin d’être le premier à recevoir une nouvelle, vous pouvez par exemple vous servir des différentes fonctionnalités d’abonnement et d’alerte proposées sur de nombreux sites et plateformes. Vous recevrez alors des newsletters d’actualités juridiques de façon périodique. Google Alertes figure aussi parmi les outils de référence. Il suffit de le paramétrer en choisissant un mot ou une expression clé. Il vous envoie ensuite les actualités en rapport avec vos recherches.

Par ailleurs, il existe des outils plus performants qui permettent d’avoir accès à toutes vos sources et vos nouvelles à partir d’une seule interface. D’autres permettent de réaliser une diffusion de l’information dans différents formats en fonction des personnes à qui elles sont adressées.

La veille juridique demande beaucoup de travail, mais si elle est réalisée selon les règles de l’art, elle peut devenir un outil puissant permettant à l’entreprise d’anticiper les changements et de prendre les bonnes décisions au bon moment.