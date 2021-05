Comment réduire votre graisse sans chirurgie ?

Avec une expansion des fast-foods et du stress, le Canada enregistre de plus en plus de personnes victimes de hausse de la masse graisseuse. Ainsi, réduire la graisse devient l’une des priorités des ménages. Si la chirurgie est l’ultime recours pour se débarrasser de la masse graisseuse, il existe toutefois d’autres méthodes moins douloureuses et sans séquelles pour réduire la graisse. Voici donc ce que nous vous proposons.

Opter pour un coolsculpting

À la différence de la chirurgie plastique, le coolsculpting est une technique innovante destinée à baisser l’excès de graisse dans le corps. Celle-ci consiste à éliminer l’excès de graisse par le froid. On appelle cela la cryolipolyse. Cette dernière est une méthode rapide et efficace pour faire baisser le taux de gras amassé dans le corps.

Qu’est-ce que le coolsculpting ?

Le coolsculpting comporte le ciblage et la réduction des cellules graisseuses sans endommager les cellules saines qui les entourent. Après un traitement à froid, les cellules graisseuses vont être cristallisées pour ensuite être éliminées par le corps.

En général, un coolsculpting peut réduire entre 17 et 27 % de la graisse excédentaire. Le résultat dépend naturellement de la zone traitée.

Y-a-t-il des conditions particulières au coolsculpting ?

Comme mentionné auparavant, le coolsculpting n’est pas une chirurgie. Néanmoins, il faut consulter un médecin avant de se lancer dans un tel programme. Vous pouvez par exemple consulter le Docteur SANDRA MACGILL avant de procéder à un coolsculpting à Montréal.

Des séances régulières de sport

Outre le coolsculpting, le sport a toujours été une bonne méthode pour perdre un peu de gras. Actuellement, de nombreuses personnes s’adonnent à des activités sportives pour éliminer leur graisse corporelle. Le crossfit, la zumba ou les sports collectifs peuvent être pratiqués dans un tel but.

Le crossfit

Le crossfit est une discipline basée sur un ensemble de mouvements qui ont pour but de garder la forme. En général, il est pratiqué par ceux qui décident de travailler leurs muscles. Le crossfit peut également être une méthode pour perdre de la graisse.

Ce type de gym est devenu très tendance. Il faut cependant penser à consulter avant de commencer, car il est préférable de connaître vos conditions physiques et cardiaques.

La zumba

Aussi en vogue depuis une décennie maintenant, la zumba est une technique visant à garder la forme. Pour ceux qui ont du temps, la zumba est très pratique car elle peut être réalisée chez soi.

La zumba est un ensemble de danses originaires de l’Amérique du Sud. Elle combine le merengue, la salsa, la bachata et d’autres rythmes.

Par ailleurs, il faut souligner qu’après avoir perdu de la graisse, il faut adopter une alimentation saine et équilibrée ainsi qu’une bonne hydratation.