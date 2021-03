Comment réaliser un court-métrage ?

Avant de débuter dans le cinéma, de nombreux cinéastes se sont lancés dans la réalisation de court-métrage. En quelque sorte, il s’agit d’un rite de passage permettant d’augmenter ses chances de succès. Pour réussir à réaliser un film, il faudra s’armer d’une bonne dose de passion et d’un brin de créativité. Le court-métrage quant à lui, peut être considéré comme un “film en format réduit”, ayant une durée moyenne de 22 minutes. Sa production reste une tâche facile et amusante pour les réalisateurs qui prennent en général beaucoup de plaisir au cours de cette étape. Avec des matériels adéquats et une préparation appropriée, tout se passera comme sur des roulettes. Ci-dessous les étapes clés pour réaliser un court-métrage attrayant.

L’idée du film

Se lancer dans la production d’un documentaire nécessite un minimum de préparation. Le premier élément à prendre en compte est l’idée. L’objectif est que l’histoire soit captivante tout en respectant les limites de durée. N’oublions pas qu’il s’agit d’un court-métrage et non d’un moyen ou long-métrage.

Le choix des acteurs

Il s’agit d’une étape essentielle dans le projet de réalisation d’une œuvre cinématographique. Pour le choix des acteurs, le mieux est toujours de faire appel à des professionnels qui connaissent leur métier sur le bout des doigts. Si possible, il faut éviter de s’adresser aux proches. Certes, c’est une aventure qui crée des souvenirs mémorables, cependant, tout le monde ne peut pas s’improviser comédien.

Le matériel

Ici, on parle de matériel de tournage et de montage. Si vos moyens financiers vous le permettent, vous pouvez choisir des matériels performants, notamment une caméra reflex numérique. Il s’agit d’un point à ne pas négliger car la qualité de votre matériel aura un impact direct sur le rendu de votre court-métrage, tant en termes d’images que de son.

Le lieu et le décor

L’idée est de choisir des lieux qui s’accordent avec le scénario. Si vous avez repéré un local, n’hésitez pas à prendre contact avec le propriétaire pour y tourner votre film. Dans le cas où le tournage se déroule en intérieur, vous pouvez tourner des séquences depuis votre propre domicile si cela reste pertinent par rapport à l’histoire.

La musique du film

Ici, on a deux options : soit faire appel à une personne qui maîtrise la Musique Assistée par Ordinateur soit s’adresser à un musicien. Celle-ci doit être en accord avec le déroulement de l’histoire et doit permettre de transporter le spectateur afin de lui faire ressentir diverses émotions. Attention toutefois, lorsque vous choisissez les musiques que vous allez intégrer dans votre fiction, il est essentiel de vérifier si celles-ci sont libres de droit ou non. Dans le cas où elles ne le sont pas, il est impératif d’obtenir une autorisation, aussi bien auprès de l’éditeur que du créateur de la musique.

Le budget

Un film combien ça coûte ? Cette question revient très régulièrement. Il faut savoir qu’un film à gros budget n’est pas forcément meilleur qu’un film à petit budget. Aujourd’hui, on peut très bien réaliser un court-métrage de qualité avec seulement quelques appareils et un soupçon d’ingéniosité. En jouant avec la profondeur de champ, on peut obtenir des résultats tout à fait corrects. En somme, le budget alloué à la réalisation d’un court-métrage dépend du matériel que vous allez utiliser, du personnel que vous allez solliciter (acteurs + équipes techniques) ou encore des décors dans lesquels vous souhaitez tourner vos séquences.