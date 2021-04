Comment rajeunir sa salle de bain?

La salle de bain est souvent négligée. Pourtant si elle est correctement aménagée, elle peut devenir un véritable espace de bien-être et de détente. Dans notre article, nous partageons quelques idées pour rafraîchir cette pièce.

Changer la couleur

Vous souhaitez rénover sans vous ruiner? Changez simplement la couleur de votre salle de bain en peignant. En choisissant la bonne teinte et le bon type de peinture, vous pourriez faire un miracle! Cette année, les couleurs tendances sont le blanc, le gris, le bleu foncé, le marron, le jaune et le rose. Vous n’êtes pas obligé de peindre tous les murs, vous pouvez simplement retoucher la baignoire par exemple. Si vous souhaitez profiter d’un travail impeccable, n’hésitez pas à embaucher un peintre d’intérieur.

Opter pour du papier peint

Contrairement à la peinture, la pose d’un papier est plus facile. En plus, les options sont tellement nombreuses. Vous aurez donc plus de chances de dénicher le papier peint adapté à la couleur et au style de votre salle de bain: papier peint uni, imprimé, coloré …

Cependant, nous vous rappelons qu’il faut un papier peint imperméable afin que l’eau ne s’infiltre pas. Sinon, le papier risque de ne pas durer.

Embellir le carrelage

Vous en avez assez de ce vieux carrelage tout blanc et tout triste? Si vous n’avez pas envie de procéder à de grands travaux en décapant, vous pouvez embellir les carreaux déjà en place en utilisant du carrelage autocollant. Il s’agit d’une façon simple de donner un nouveau souffle à votre salle de bain. Comme le papier peint, le carrelage adhésif existe sous différents motifs, couleurs et formes selon vos goûts et la touche que vous souhaitez donner à la pièce.

Ajouter des étagères

Si vous avez un peu d’espace, vous devriez envisager l’installation d’une ou plusieurs étagères. Qu’elles soient posées au sol ou accrochées au mur, en bois ou en acier, elles apportent une véritable touche décorative. En outre, elles offrent un espace de rangement supplémentaire où vous pourrez classer vos serviettes et vos produits de beauté.

Tout miser sur les accessoires

N’hésitez pas à embellir la pièce en ajoutant différents accessoires. Vous pouvez par exemple ajouter des tapis originaux. En attendant que vous puissiez effectuer de gros travaux sur le sol, les tapis vont camoufler le parquet. Vous pouvez aussi décorer la salle de bain avec des plantes et autres objets décoratifs. Si vous avez suffisamment d’espace sur les murs, accrochez-y quelques cadres.

D’autres solutions telles que l’ajout d’un miroir, le remplacement d’un panier à linge ou d’un rideau de douche peuvent aussi faire la différence.

Ce ne sont que des exemples. Si vous avez un budget conséquent, vous pouvez changer les sanitaires en optant pour des équipements plus modernes et tendances. C’est à vous de voir selon vos goûts et votre capacité financière.