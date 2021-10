Comment préparer un projet d’aménagement paysager?

On dit que l’aspect de sa cour extérieure reflète la personnalité et les valeurs des propriétaires des lieux. Ainsi, que ce soit pour agrémenter d’une jolie façon leur cour ou tout simplement pour rehausser la valeur de leur propriété, nombre de personnes entreprennent un projet d’aménagement paysager. Seulement, il peut arriver qu’elles se heurtent à un manque d’inspiration, de temps ou d’énergie pour mener à bien leur rêve. Ce faisant, voici quelques trucs pour bien préparer un tel projet.

Qu’est-ce que l’aménagement paysager?

L’aménagement paysager combine toutes les actions entreprises pour améliorer l’aspect d’un terrain, dans la volonté de création d’un espace de vie rempli de verdure et d’éléments bien agencés (comprenant l’éclairage, jardins d’eau, etc.). À la fin des travaux, il en résultera un terrain magnifié et unique.

Puisque la réussite de réalisation d’un tel projet relève d’un doigté expertisé et d’une connaissance aiguisée en la matière, il vaudrait mieux faire affaire avec un paysagiste!

Bien se préparer, comment?

Voici quelques trucs utiles à prendre en considération, lorsque l’on souhaite réaménager sa cour.

Définir ses besoins

Avant d’amorcer quelque pelletée de terre que ce soit, il est essentiel de définir ses besoins au préalable. Que souhaite-t-on exactement? En fait, même si l’on contacte le meilleur paysagiste en ville, mais que l’on ne sache pas trop ce que l’on souhaite, le résultat final pourrait nous déplaire. L’inspiration peut être trouvée sur des sites web et applications de design, tels que Houzz et Pinterest.

Définir ses priorités (et la taille du budget alloué!)

À l’inverse, si une liste des priorités claire et précise a été établie, le paysagiste pourra concevoir un aménagement qui plaira aux propriétaires, en plus d’ajouter son grain de sel avec parcimonie. C’est pourquoi il convient de déterminer combien d’argent le projet aura droit. En ayant constamment en tête le budget alloué et les priorités définies par le client, le paysagiste pourra élaborer un plan d’aménagement qui convient, tout en n’oubliant pas le coût attribuable au déplacement de la machinerie, la valeur des matériaux choisis et la topographie du terrain.

Si les priorités du projet sont respectées, le budget le sera également.

Le calendrier des travaux

C’est certain, en préparation d’un projet d’aménagement paysager, il est primordial de tenir compte des saisons et des changements de température. Par conséquent, on ne procédera pas à la plantation d’arbustes et de jardins aquatiques en pleine saison hivernale! Ainsi, pour profiter de sa nouvelle cour l’été prochain, il conviendrait d’amorcer la réflexion et l’élaboration des plans à l’automne, avec un spécialiste, pour que tout soit prêt à la réalisation des travaux au tout début du printemps.

Le choix du paysagiste

Pour l’élaboration d’une cour extérieure étincelante de beauté, enivrante de charme et qui reflète pleinement nos goûts et besoins, il importe de faire appel à l’expert de l’aménagement paysager, le paysagiste. Seulement, ne s’improvise pas expert en la matière qui veut! Pour s’assurer du véritable professionnalisme de la personne que l’on désire engager, il serait astucieux et judicieux de consulter la validité de son certificat de l’APPQ, ses diplômes et la référence d’anciens clients. Il en résultera une cour des plus magnifiques!