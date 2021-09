Comment planifier l’installation de plomberie pour nouvelle construction ?

Lorsque la plupart d’entre nous pensons à nos systèmes de plomberie, tout ce que nous savons c’est que lorsque nous tournons les poignées du robinet, l’eau coule, et lorsque nous tirons la chasse d’eau, l’eau s’en va. Nous n’avons pas vraiment une bonne compréhension du fonctionnement de tout ce qui se passe dans ce système.

L’un des meilleurs moyens d’en comprendre le fonctionnement est de jeter un œil à l’installation de plomberie lors d’une nouvelle construction. Pour vous donner une meilleure idée, voici comment planifier l’installation de plomberie pour une nouvelle construction.

Quand la plomberie est-elle installée ?

Lorsque vous construisez une nouvelle maison, le système de plomberie est l’une des premières pièces sur lesquelles on travaille. Les raccordements des égouts sont posés avant même de couler les fondations de la maison. Mais le travail sur ce système se poursuit tout au long de la construction de la maison.

La première étape de l’installation de la plomberie se déroule en même temps que l’installation du câblage et des conduits. Les luminaires sont installés avant que les murs ne soient montés, les systèmes de drainage entrent en même temps, et les derniers détails sont ajoutés une fois les armoires terminées et les touches finales apportées à la maison.

La plomberie brute, ou « rough-in »

L’étape initiale est celle où les constructeurs déterminent exactement où chaque ligne de plomberie de la maison va aller. Elles doivent toutes se connecter à la conduite de drainage principale. C’est à ce moment-là que le vrai travail de conception du système de plomberie entre en jeu.

L’installation brute se produit après la construction des charpentes, mais avant l’installation des cloisons sèches. Tous les drains principaux sont installés au cours de cette étape, bien qu’aucun des appareils ne soit raccordé à ce stade. Les tuyaux d’alimentation en eau et les brides des toilettes sont également installés au cours de cette partie du processus.

Les gros appareils de plomberie

Pendant le processus de l’installation des charpentes, mais avant que les murs ne rentrent, les entrepreneurs en plomberie peuvent aller de l’avant et installer les plus gros appareils. Ceux-ci peuvent inclure des douches, des baignoires, des bains à remous et tout autre appareil de plomberie structurel majeur. Les plus gros appareils doivent être installés à ce stade car, souvent, ils seront trop gros pour passer par les portes une fois qu’elles seront encadrées. La pièce doit être construite autour d’eux.

Ligne d’alimentation principale

Avec les gros appareils en place et le gros œuvre terminé, il est temps de commencer à raccorder la conduite d’alimentation en eau principale de la maison. La conduite principale sous pression entrera dans la maison dans le sol en dessous du niveau de gel pour empêcher les tuyaux d’éclater en hiver. De là, il se divisera en deux conduites : une qui alimente en eau froide la maison et l’autre qui alimente le chauffe-eau.

Tuyaux de drainage, de ventilation, siphons et petits appareils

Alors que la conduite d’alimentation principale amène l’eau dans la maison, les tuyaux de drainage ramènent l’eau et les autres déchets liquides hors de la maison. Ils sont donc installés à cette étape.

Des tuyaux de ventilation sont installés pour libérer tout gaz piégé et maintenir le bon fonctionnement de votre système. Ils mesurent généralement deux pouces de diamètre et, selon la disposition de votre maison, vous n’en aurez peut-être besoin que d’un.

Une fois que tous les autres composants du système sont installés, il est temps d’installer les siphons et autres petits appareils. Les siphons sont de petits coudes en U dans les tuyaux qui retiennent une petite quantité d’eau à tout moment. Cela empêche les gaz d’égout de refluer dans la maison et évite les bagues perdues lorsqu’elles tombent dans l’évier.