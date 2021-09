Un projet de rénovation domiciliaire peut perturber considérablement votre style de vie pendant de longues semaines. Cependant, vous pouvez minimiser les désagréments (et le stress) en sachant comment réaliser une rénovation générale de manière organisée. Nous avons rassemblé quelques conseils pratiques pour que vous appreniez comment organiser une rénovation générale sans encombre.

Obtenez les détails des travaux par écrit

Si vous embauchez des entrepreneurs externes, assurez-vous que tous les contrats sont écrits. Imprimez ces formulaires qui incluent toute la portée des travaux et mettez-les dans un classeur. Un contrat détaillé vous donnera une idée de ce qui se passera et du calendrier auquel vous devez vous attendre, ce qui vous aidera à déterminer votre routine d’organisation tout au long de la rénovation. Si vous vous lancez dans le projet sans contrat ou si le contrat n’est pas spécifique, vous pourriez facilement trouver le projet au point mort ou pire. Chaque contrat de rénovation domiciliaire doit comprendre :

Nom, numéro d’entreprise et de RBQ, coordonnées de l’entrepreneur

L’adresse du domicile où les travaux seront effectués

Date de début et date d’achèvement estimée

Détails de ce qui est et ne sera pas complété

Déterminez comment vous allez vivre dans votre maison

Avec des projets plus petits, comme des rénovations de salle de bain et de cuisine, vous pouvez probablement rester dans votre maison sans trop de problèmes. Pour les projets à long terme et plus importants, l’un des meilleurs conseils d’organisation peut être de rester chez un membre de la famille ou dans un Airbnb de longue durée. Le choix ici est personnel et dépend du budget.

Une fois que vous avez une date de début estimée, déterminez comment vous vivrez dans ou hors de votre maison pendant les travaux. Vous devrez peut-être faire preuve de créativité et réimaginer d’autres zones de votre maison dans un but différent. Cette stratégie pourrait signifier utiliser le sous-sol comme chambre ou utiliser la salle à manger comme cuisine temporaire. Assurez-vous d’avoir pensé à ce plan avant de commencer les travaux de rénovation. Plus vous planifiez votre vie au jour le jour, mieux c’est.

Protégez vos biens de la poussière et des débris

Lorsque vous rénovez une maison, l’une des premières choses que vous apprendrez est de savoir comment vous préparer aux travaux. Même si votre entrepreneur prévoit de préparer le site, vous voudrez peut-être faire votre propre travail pour minimiser votre exposition à la poussière et à d’autres allergènes. Considérez les étapes suivantes :

Retirez les rideaux et tout ce qui peut accumuler de la poussière.

Recouvrez les meubles d’une bâche de protection.

Retirez les objets fragiles ou coûteux.

Désencombrez votre maison des objets inutiles.

Gardez l’essentiel dans une boîte de rangement facile d’accès.

Sortez vos effets personnels des armoires et des placards.

Entreposez vos effets personnels

Envisagez de ranger des objets personnels comme des cadres, des objets de décoration et d’autres objets de valeur loin des travaux de rénovation. En gardant ces articles ailleurs, vous minimisez l’exposition à la poussière et les dommages potentiels. Pour garder vos biens importants hors de danger, envisagez de louer une unité d’entreposage. Assurez-vous d’étiqueter les boîtes et d’avoir un inventaire de vos effets personnels, afin de savoir où tout se trouve tout au long des rénovations domiciliaires.