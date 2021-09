Comment ne pas négliger l’expédition de vos produits?

Si vous êtes une entreprise qui vend des produits en ligne, il est important de ne pas négliger l’expédition de vos produits et de choisir des emballages de qualité. Afin de vous aider à choisir les bons types d’emballage, voici quelques idées que vous pourriez utiliser.

Les boîtes d’emballage

Vous pouvez choisir des boîtes d’emballage de qualité pour l’expédition de vos produits. Les boîtes sont disponibles dans une grande variété de tailles, de modèles et de degrés de solidité qui peuvent protéger votre produit. Si vous souhaitez avoir une boîte à l’effigie de votre marque, cela pourrait être également une belle option pour vous assurer que vos produits seront livrés en toute sécurité.

Pour ce faire, vous pouvez contacter une entreprise spécialisée dans la conception de boîtes d’emballage. Celle-ci pourra vous offrir un système d’emballage de haute qualité qui soit à l’image de votre marque.

Notez que l’avantage des boîtes, c’est qu’elles sont empilables, spacieuses et résistantes. Qui plus est, elles sont recyclables et peuvent être réutilisables, ce qui en plus d’être un avantage pour vous l’est aussi pour l’environnement.

N’oubliez pas que même si la boîte est résistante et qu’elle vous permet d’ajouter des produits de différentes tailles et poids, il est tout de même important de bien envelopper vos produits surtout lorsqu’ils sont de matières fragiles. Le papier bulle et les flocons de styromousse sont de bonnes options pour protéger vos produits. Par contre, il est important d’éviter le papier journal, car en fonction de certaines conditions, il pourrait déteindre sur vos produits et nuire à votre expédition.

Les enveloppes matelassées

Les enveloppes matelassées sont aussi un moyen d’expéditions très populaires et sécuritaires puisqu’elles contiennent une couche protectrice à l’intérieur qui permet de protéger les produits des chocs dus à l’expédition. Les enveloppes matelassées existent dans divers formats et existent en papier ou en polyéthylène. Elles se glissent d’ailleurs très bien dans la majorité des boîtes aux lettres, ce qui évite bien souvent le déplacement jusqu’à la poste.

Elles sont particulièrement adéquates pour les articles plus plats qui n’ont pas besoin de grandes protections comme des livres ou des coques de téléphone intelligent. L’avantage de ces enveloppes, c’est que vous n’avez pas besoin de les rembourrer puisqu’elles sont assez rigides.

De plus, elles sont assez légères et très abordables, ce qui est un atout lorsque vous avez beaucoup de produits à envoyer. Cependant, faites attention de ne pas glisser des produits fragiles à l’intérieur tel que les cadres, car ils pourraient briser pendant l’expédition.

L’emballage de vos expéditions

Finalement, pour ne pas négliger l’expédition de vos produits, les boîtes d’emballage et les enveloppes matelassées sont des outils à privilégier pour vos envois postaux.