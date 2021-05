Comment l’espace de travail influe sur la productivité des employés

Travailler c’est bien, mais travailler dans un environnement spacieux et propre, c’est encore mieux. En effet, avoir un environnement de travail qui reçoit un entretien ménager commercial régulier peut faire une différence sur la productivité des employés tout comme son agencement.

C’est pourquoi on vous donne quelques astuces sur comment aménager l’espace de travail pour qu’il renforce la productivité de vos employés.

Favoriser la collaboration via l’espace de travail

Pour assurer la productivité de vos employés, il serait pertinent que vos espaces de travail soient en communion et permettent à vos équipes de trouver un équilibre entre la collaboration et l’individualisme.

En effet, au lieu d’avoir des bureaux fermés où chacun de vos employés sera distancié des autres en tout temps, choisissez de faire un mixte en créant un espace ouvert et libre avec des cabines individuelles pour permettre l’échange entre les collègues tout en ayant la possibilité de se concentrer et téléphoner dans le calme.

Prévoyez également des salles de conférences ou de réunions pour les rencontres plus importantes avec des clients ou des partenaires ou simplement pour faire des comptes rendus avec vos équipes. Misez sur la facilité et la flexibilité de l’espace et soyez ouverts et à l’écoute de vos employés.

Notez que si vous n’avez pas l’espace requis pour faire un mixte des deux, vous pouvez toujours songer à installer de grandes tables communes qui permettront à vos employés d’avoir leurs propres espaces tout en étant toujours ensemble.

Ce type d’environnement est d’ailleurs choisi dans les secteurs où les employés sont amenés à travailler régulièrement en équipe, car cela favorise les échanges et l’esprit d’équipe.

Favoriser les heures de lunch

Pour que votre équipe reste dans une bonne entente au quotidien, il est important de trouver un moyen de les rassembler pendant l’heure de lunch afin de permettre des échanges beaucoup plus amicaux que professionnels. C’est pourquoi il pourrait être intéressant d’avoir des espaces communs pour les heures de lunch où chacun de vos employés aura la liberté d’échanger avec les autres et se détendre.

De plus, rendre accessible un espace pour manger ou boire un café sera une bonne façon de garder un équilibre entre les moments de détente et les heures de travail, ça améliora la collaboration et l’entente de vos équipes et assurera la productivité.

Les pauses sont importantes pour pouvoir retrouver une certaine dose de concentration après de longues tâches, il est donc important que celles-ci se passent dans une bonne atmosphère.

Finalement, en offrant un environnement tout aussi équilibré que dynamique, vous allez permettre à vos employés de prendre plaisir à travailler et cela permettra de favoriser la productivité de l’entreprise.