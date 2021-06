Comment fonctionne une maison intelligente?

Avant, les maisons intelligentes étaient uniquement réservées aux personnes disposant d’importantes ressources financières. Aujourd’hui, grâce à l’évolution de la technologie, elles sont devenues plus accessibles. Mais qu’est-ce qu’une maison connectée et comment elle fonctionne réellement? Nous vous en disons plus dans le présent article.

Comprendre le fonctionnement d’une maison connectée

Maison connectée, maison autonome, « smart home », maison 2.0; ce sont autant de noms pour désigner la maison intelligente. Jusqu’à présent, le concept n’est pas facile à appréhender pour tout le monde. C’est la raison pour laquelle nous vous éclairons sur le sujet.

Commençons donc par la définition. La maison intelligente est un habitat doté de plusieurs appareils et équipements qui sont pilotés grâce à une connexion internet ou une radio.

Le système doit être composé de plusieurs éléments pour fonctionner correctement:

un panneau de contrôle ou un boîtier de contrôle

des capteurs

des objets d’action

En reliant tous ces éléments, vous pouvez facilement programmer et piloter les caméras et les stores motorisés à partir du panneau de contrôle. Vous pouvez aussi vous servir de votre appareil mobile ou de votre voix pour lancer une commande.

Quels sont les avantages d’une maison intelligente?

Une maison connectée offre de nombreux avantages aux occupants :

● Le confort

Grâce à tous les équipements qui fonctionnent presque automatiquement, vous pouvez profiter du maximum de confort dans votre maison. En effet, vous pouvez facilement réguler la température, régler les sons et les lumières, ou profiter pleinement de l’été grâce aux stores.

● Le gain de temps

L’avantage d’une maison connectée est qu’elle permet de gagner du temps. Pour pouvoir vous concentrer sur les choses les plus importantes, il vous suffit de programmer les tâches répétitives comme l’ouverture du portail depuis votre « smartphone » et la préparation de votre café.

● La sécurité

Vous bénéficiez d’une demeure totalement sécurisée grâce à l’utilisation de différents appareils. Avec les caméras de surveillance et les détecteurs de mouvements par exemple, vous êtes averti lorsque quelqu’un s’approche de votre maison. Vous pouvez également garder un œil sur votre logement depuis un autre endroit. Il existe aussi plusieurs équipements pour éviter les incidents. C’est le cas des détecteurs de fumée et des prises électriques connectées programmables et commandables à distance.

● La réduction des dépenses énergétiques

Savez-vous qu’avec un bon système domotique, vous pouvez économiser jusqu’à 40% sur votre facture énergétique? En effet, vous pouvez réguler le thermostat afin de bénéficier d’une température adaptée en fonction des heures de la journée. Ainsi, vous ne risquez pas la surchauffe en hiver et vous limitez l’utilisation de la climatisation en été.

Les maisons connectées nous facilitent réellement la vie. Cependant, nous devons également vous avertir sur l’existence de quelques inconvénients. Entre autres, nous pouvons citer la dépendance du système au signal internet et les risques de piratage.