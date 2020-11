Tous les produits du restaurant Armani Kaf sont certifiés «glatt» casher. Cela signifie qu’ils adhèrent à l’interprétation la plus stricte des lois alimentaires juives. Toutes les préparations et la sélection des ingrédients à l’Armani Kaf sont sous la supervision rabbinique du rabbin Levi Duchman, qui a choisi la cuisine plutôt que les casinos canadiens en ligne pour gagner de l’argent.

Préférez la margarine au Beurre. En effet, la cuisine casher de l’Armani Kaf se concentre sur la viande et, conformément aux lois alimentaires juives, la préparation et la consommation de produits laitiers sont strictement séparées de la viande.

Vous aurez besoin d’huile d’olive, de gousses d’ail, de carottes, de citropn, de céleri, de bœuf haché, de tomates, de riz arborio, de margarine, de farine, d’œufs, de chapelure et des épices suivantes : sel, poivre, sucre, paprika, cumin, laurier, et coriandre.

Coupez des carottes et du céleri en dés, émincez de l’ail. Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et ajoutez les carottes, le céleri et l’ail. Au fur et à mesure qu’ils ramollissent, réduisez un peu le feu. Une fois les légumes suffisamment ramollis, ajoutez le bœuf haché et faites revenir. Incorporez les tomates, ajoutez de l’eau et des feuilles de laurier, puis laissez mijoter environ 15 minutes. Assaisonnez avec du sel. Laissez refroidir.

Pour la fondue aux tomates, versez quelques cuillères à soupe d’huile d’olive dans une poêle très chaude et ajoutez des oignons finement hachés, de l’ail et des tomates pelées. Assaisonnez avec du sel, du poivre, un peu de sucre, du cumin en poudre et du paprika. Réduisez ensuite le feu et laissez mijoter jusqu’à ce que toute l’eau se soit évaporée et que vous ayez une consistance de «marmelade de tomates».

Pour le riz, faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et ajoutez le riz directement sur le dessus pour qu’il soit très chaud, cela aidera à le rendre collant. Laissez cuire jusqu’à ce que l’eau s’évapore et que le riz semble presque trop cuit et collant. Ajoutez enfin la margarine et laissez refroidir le riz.

Enfin, pour les arancinis, roulez votre riz gluant et froid dans la paume de votre main pour en faire une boule, et évidez le centre avec votre pouce. Ajoutez la bolognaise froide au centre et remplissez la boule d’arancini. Placez les arancinis dans un bol de farine, puis les œufs, et enfin la chapelure. Placez vos arancini dans une friteuse et faites cuire jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants.

Il ne vous reste plus qu’à réchauffer la fondue de tomate. Versez-la ensuite au centre de l’assiette. Prenez les arancini frits et placez-les sur la fondue à la tomate. Garnissez de citron et de feuilles de coriandre. Vous pourrez également y ajouter de la mayonnaise. Il ne vous reste plus qu’à vous régaler !