Comment faire disparaître une inflammation aux genoux ?

Les genoux sont les parties du corps les plus sollicitées au quotidien, ce qui fait que les inflammations peuvent être fréquentes à ce niveau-là. Les douleurs aux genoux peuvent être difficiles à vivre, car lorsqu’elles sont intenses, elles peuvent entraîner un changement radical de mode de vie.

Que ce soit lié à une bursite, à une blessure mal soignée ou à une récente fracture, les douleurs aux genoux peuvent vraiment faire souffrir c’est pourquoi on vous propose quelques astuces qui pourraient vous soulager.

Arrêter les sports intenses

Les passionnés de sports intenses et rapides comme le ski, les courses à pied, le tennis, le football… doivent arrêter de pratiquer ces sports en cas d’inflammation de genoux. En effet, ces types de sport sont éprouvants pour les genoux et peuvent être directement liés à la cause de bursite.

Bien que la majorité des cas de bursite du genou se soignent relativement bien avec de la glace et des antidouleurs, la meilleure solution reste le repos et donc d’éviter certains sports.

Perdre du poids

Puisque les genoux soutiennent tout notre poids, le surpoids peut être une raison qui cause des douleurs à cette partie du corps. C’est pourquoi il est préférable d’adopter un régime alimentaire adéquat pour préserver les articulations et réduire les douleurs.

Il faut savoir que lorsque l’on marche, nos genoux sont soumis à une force qui représente de trois à six fois le poids de notre corps, c’est pour cela que les genoux des personnes en surpoids sont beaucoup plus fragiles et s’abîment beaucoup plus vite.

Adopter une alimentation saine peut soigner les douleurs aux genoux. Privilégiez les aliments riches en fibres, en oméga-3 et en vitamine D. Le poisson, les légumes verts, les noix et les graines de chia sont d’excellents produits pour la santé.

Les produits naturels

Bien que les médicaments puissent soulager dans un premier temps, ils peuvent aussi apporter des effets secondaires désagréables à supporter. Il faut aussi savoir qu’à force de prendre les mêmes traitements, le corps finit par s’habituer et les médicaments finissent par ne plus faire effet. L’acupuncture est donc une belle alternative pour les personnes souffrantes de douleurs aux genoux, voire d’arthrose.

Se tourner vers des produits naturels à base de plantes peut également être une bonne option, car plusieurs d’entre elles agissent comme anti-inflammatoires. La racine de raifort, la fleur d’arnica et le piment de Cayenne sont des produits idéaux pour les articulations.

Finalement, pour faire disparaître les douleurs aux genoux, cela nécessite quelques changements dans votre quotidien. Diminuer, voire arrêter les sports intensifs, changer votre alimentation pour perdre du poids et prendre des traitements à base de plantes pour soulager les douleurs.