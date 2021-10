Les fosses septiques sont des systèmes autonomes d’évacuation des eaux usées. Cela signifie que votre système septique n’est pas raccordé au réseau d’aqueduc de la ville et que vous êtes responsable de maintenir votre système opérationnel. Lorsqu’une fosse septique est négligée, elle peut se boucher avec des boues et des écumes qui ne peuvent pas être décomposées par des bactéries, entraînant un effondrement systémique coûteux. Pour cette raison, vous devez garder votre réservoir propre, inspecté et pompé régulièrement. Voici comment effectuer un nettoyage efficace de la fosse septique.

Évaluez la hauteur des boues

La première chose à faire avant de penser au nettoyage, est d’évaluer la hauteur des boues que contient votre fosse septique. Cela s’effectue à l’aide d’un hodomètre, un appareil conçu pour mesurer l’accumulation de boue dans une fosse septique. Vous saurez qu’il est temps de faire la vidange et le nettoyage de votre fosse septique si le niveau des boues dépasse 50% du réservoir.

Contactez une entreprise de nettoyage de fosse septique

Seule une entreprise spécialisée dans la vidange et le nettoyage de fosses septiques devrait effectuer cette tâche. En effet, ces entreprises ont l’équipement ainsi que les connaissances nécessaires pour bien faire ce travail. De plus, ces spécialistes seront en mesure d’inspecter vos installations et vous conseiller sur l’entretien qui devrait être effectué pour assurer la durabilité de votre fosse septique.

Préparez la fosse septique pour la vidange et le nettoyage

Assurez-vous que la zone où se situe la fosse septique soit facilement accessible. Dégagez l’espace pour que le camion de vidange puisse se rendre sur le site sans causer de dégâts à votre maison ou votre terrain.

Comment se déroule la vidange et le nettoyage de la fosse septique ?

Pour la vidange de la fosse septique, vous aurez fait appel à une entreprise se spécialisant dans la vidange et le nettoyage. Celle-ci commencera par extraire l’eau contenue dans la fosse, et l’entreposera temporairement dans un compartiment du camion de pompage. Ensuite, elle fera le pompage des graisses et de la boue. Puis, elle fera le nettoyage du réservoir et des canalisations. Enfin, elle réinjectera l’eau que contenait votre fosse septique dans celle-ci, afin de réintroduire les bactéries nécessaires au bon fonctionnement de votre fosse.

Avec une utilisation normale de la fosse septique, il est bon de prévoir une vidange et un nettoyage tous les 2 ans pour une résidence permanente, et tous les 4 ans pour une résidence secondaire. Mais il serait sage d’inspecter la fosse plus souvent, afin de s’assurer de son intégrité et de son bon fonctionnement.

Comment diminuer les besoins en nettoyage de fosse septique ?

Grâce à quelques astuces faciles, il vous sera possible de diminuer les intervalles entre chaque vidange de votre fosse septique. Commencez par limiter votre consommation de l’eau, et réparez tous les robinets qui fuient. Aussi, assurez-vous d’utiliser un papier hygiénique mince, conçu pour les fosses septiques. De plus, évitez de jeter des déchets solides et de la graisse dans les drains de votre maison.