Comment comprendre les différentes sortes de thermopompes

La technologie nous offre plusieurs options pour chauffer et climatiser nos maisons, et bien que les appareils de chauffage électrique ou les fournaises à carburant demeurent populaires, de plus en plus de propriétaires choisissent la thermopompe.

La thermopompe n’est pas utilisée uniquement pour chauffer la maison. Elle peut également être utilisée pour la climatisation pendant l’été. Sa fonction est de déplacer la chaleur : soit pour la faire entrer dans votre maison quand il fait froid, soit pour la déplacer vers l’extérieur quand il fait chaud.

On retrouve sur le marché différentes sortes de thermopompes, et il peut être difficile de choisir l’appareil qui conviendra le mieux à votre maison et à vos besoins. Chez Entreprises MST, nous avons à cœur la satisfaction de nos clients, et c’est pourquoi nous jugeons qu’il est important pour vous de comprendre les différentes sortes de thermopompes.

Les avantages de la thermopompe

Les thermopompes sont un moyen efficace de chauffer et de climatiser votre maison et elles présentent de nombreux avantages :

– Les thermopompes sont beaucoup plus sécuritaires que les systèmes à combustion.

– Elles sont moins chères à faire fonctionner que les fournaises au mazout ou au gaz.

– Les thermopompes réduisent vos émissions de carbone et offrent un taux de conversion efficace de l’énergie en chaleur.

– En plus d’être durables, elles demandent moins d’entretien que les systèmes de chauffage à combustion.

Les différentes sortes de thermopompes

Il existe 3 sortes de thermopompe : la thermopompe centrale, la thermopompe murale, et la thermopompe multizone, communément appelée multisplit.

La thermopompe centrale

La façon dont la thermopompe centrale transporte l’air chauffé ou refroidi ressemble à celle qu’utilise une fournaise à air pulsé, mais elle fonctionne plutôt grâce à un système de traitement de l’air qui comprend un condenseur extérieur et un évaporateur intérieur. Elle nécessite la présence, ou l’installation, de conduits pour transporter l’air chauffé ou refroidi vers les pièces de la maison.

La thermopompe murale

Alors que les thermopompes centrales forcent l’air refroidi et chauffé à travers les conduits, les thermopompes murales sont constituées d’un petit condenseur extérieur et d’une unité intérieure qui ne nécessite rien de plus que de l’espace nécessaire pour le montage à un mur et un accès à l’électricité, ce qui en fait le choix idéal pour la plupart des maisons sans conduits d’air, ainsi que pour les appartements et condominiums.

La thermopompe multizone, ou multisplit

La thermopompe multizone ressemble à la thermopompe murale, mais comporte plusieurs unités murales reliées au même condenseur extérieur. On conseillera l’installation d’une thermopompe multisplit dans les résidences où les pièces sont fermées et pour celles dont les pièces sont réparties sur plus d’un étage.

Pour bien choisir votre future thermopompe, il faudra donc considérer certains points, dont la présence de conduits d’air ou la possibilité d’en installer, ainsi que le nombre et la disposition des pièces de votre maison. Les experts en chauffage et en climatisation d’Entreprises MST sauront vous guider parmi les différentes options qui s’offrent à vous, afin que vous puissiez faire un choix éclairé pour votre futur système de thermopompe.