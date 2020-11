Comment choisir une entreprise de fabrication d’enseignes?

L’industrie de l’enseigne au Canada est complexe. Elle est même régie par l’Association canadienne de l’enseigne (SAC-ACE), qui vise à promouvoir le bien-être de l’industrie, à améliorer le statut de ses membres et à faire bénéficier les utilisateurs des meilleurs produits possibles. La technologie a évolué à la vitesse grand V, ce qui a forcé les fabricants d’enseignes à s’adapter aux nouvelles réalités, pour le plus grand bonheur des clients.

Lorsque vient le temps de choisir son fabricant d’enseignes, il faut tenir compte de ses besoins. Quel type d’enseigne est nécessaire? Selon une étude réalisée par l’Association canadienne de l’enseigne en 2017, la fabrication d’enseignes conventionnelle occupe toujours la majeure partie de l’industrie totale, mais les enseignes numériques connaissent une constante croissance.

Une industrie importante et influente

Contrairement à ce que la majorité des gens croit, le secteur de l’enseigne, incluant les installateurs, les fabricants, les soudeurs, les électriciens, les concepteurs, les rédacteurs, les urbanistes, les vendeurs et tous les autres acteurs qui peuvent être impliqués de près ou de loin dans la conception et la fabrication d’enseignes, représente une industrie de premier plan. Environ 4 000 entreprises de ce domaine emploient près de 20 000 employés, totalisant un revenu de plus de 3 milliards de dollars, pour l’ensemble du territoire canadien. Voilà pourquoi le choix est si grand lorsque vient le temps de déterminer avec quel fabricant d’enseignes le client désire transiger.

Bien comprendre les besoins

Depuis leurs débuts, les fabricants d’enseignes doivent être en mesure de bien saisir les besoins du client. La définition d’une enseigne s’est complexifiée au fil du temps, mais l’essence du message à véhiculer demeure le même : mettre en valeur l’image de l’entreprise. Lorsqu’on choisit son fabricant d’enseignes, il faut à priori s’assurer que celui-ci comprend bien le message à véhiculer, l’importance de celui-ci afin d’attirer l’œil et de marquer positivement l’imaginaire des clients, présents et futurs.

L’importance des matériaux utilisés

La qualité des matériaux représente le deuxième facteur dans le choix de l’entreprise de conception et de fabrication d’enseignes. Le choix du support surpasse aujourd’hui la simple décision entre électrique ou non électrique. Les enseignes peuvent être conçues en plastique, en bois, en vinyle, en métal ou en verre. Elles peuvent être sous forme de panneaux lumineux, d’enseignes au néon, de plaques ou de tableaux d’affichage. Le graphisme peut être mis en valeur par un éclairage bien ciblé et le découpage du contour peut être faire par machine à contrôle numérique.

Il est conseillé de s’informer auprès de trois entreprises différentes, afin d’obtenir une soumission de chacune d’elles. Certaines entreprises sont spécialisées dans un type d’enseignes en particulier, peut-être celle que le client recherche justement. Les services de conception et de création diffèrent d’une entreprise à l’autre, tout comme la gamme de produits offerts. Il est donc préférable de cibler quelques entreprises et d’analyser si les offres reçues rencontrent les objectifs que le client avait soulevé. Le facteur humain sera également déterminant; un client qui se sent bien avec un représentant sera plus enclin à choisir ce dernier. Tout passe par l’expérience-client.