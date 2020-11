Comment choisir son avocat ?

Choisir un avocat est d’une grande importance. Beaucoup d’avocats peuvent posséder les compétences nécessaires pour vous représenter, mais comme celui que vous choisirez recevra vos confidences, vous conseillera et défendra vos droits, il est essentiel qu’une relation de confiance s’établisse entre vous.

De plus, sachez qu’il n’est pas nécessaire d’attendre qu’une situation problématique devienne litigieuse pour consulter un avocat. En effet, un avocat saura vous conseiller et vous présenter d’autres options de règlement de différend, comme la médiation ou la conciliation. La fonction première d’un avocat est de représenter et défendre son client. Votre avocat a pour mission de faire valoir vos intérêts.

Choisir le bon avocat

Pour un non initié, certaines spécialisations juridiques peuvent se ressembler. Vous économiserez temps et argent en vous dirigeant vers un avocat spécialisé dans la pratique qui concerne votre situation.

Votre avocat a l’obligation de vous informer de vos droits et de les défendre. Il saura vous dire quelles sont les issues possibles si vous intentez une procédure, ou s’il est plus profitable de résoudre à l’amiable. Votre avocat vous conseillera sur l’option qui sera la plus avantageuse pour vous.

Enfin, avant de choisir un ou une avocate, il importe de bien déterminer ses besoins et ses attentes, afin d’être en mesure es les communiquer clairement. Votre avocat ne peut défendre vos intérêts adéquatement s’il ne les comprend pas.

4 critères pour choisir son avocat

Afin de savoir si un avocat est le bon pour vous, certains critères peuvent vous aider à faire le bon choix :

La réputation de l’avocat : voyez s’il existe des publications à son sujet ou faites une recherche sur internet. Vous pourriez trouver une foule d’information sur l’avocat en question et voir s’il vous convient.

: voyez s’il existe des publications à son sujet ou faites une recherche sur internet. Vous pourriez trouver une foule d’information sur l’avocat en question et voir s’il vous convient. La nature de l’affaire qui vous préoccupe : si vous recherchez un avocat pour une procédure de divorce , vous irez vers un avocat spécialisé en droit de la famille . Dans le cas d’un entrepreneur éprouvant des difficultés dans la gestion des ressources humaines se tournera vers un spécialiste en droit du travail. Il est certain qu’un avocat ne possédant pas les compétences que vous recherchez vous en avisera. Toutefois, vous gagnerez du temps en déterminant à l’avance du domaine de droit duquel découle votre affaire.

, vous irez vers un avocat spécialisé en . Dans le cas d’un entrepreneur éprouvant des difficultés dans la gestion des ressources humaines se tournera vers un spécialiste en droit du travail. Il est certain qu’un avocat ne possédant pas les compétences que vous recherchez vous en avisera. Toutefois, vous gagnerez du temps en déterminant à l’avance du domaine de droit duquel découle votre affaire. Le premier contact : la première rencontre avec votre avocat vous confirmera si votre choix est bon. Ses explications devraient être claires et facilement compréhensibles. Il devrait être à votre écoute et vous poser suffisamment de questions pour s’assurer de bien comprendre votre situation.

Ses tarifs : ceux-ci devront vous être communiqués dès le premier rendez-vous. S’il ne peut vous donner le montant précis de ces honoraires, l’avocat devrait être en mesure de vous donner un coût approximatif prévisible de ses services. Une entente écrite devra vous être remise.

Avocat membre du Barreau du Québec

Avant tout, assurez-vous que l’avocat que vous voulez choisir soit membre du Barreau du Québec et qu’il détient une assurance responsabilité.