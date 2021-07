Comment aménager un grand salon?

Vous venez d’emménager dans une nouvelle maison dotée d’un grand salon? Tout le monde vous dira à quel point vous êtes chanceux! Mais en voyant tout cet espace, vous vous découragez, car vous ne savez pas comment l’aménager. Il faut avouer que ce n’est pas facile. Toutefois, avec nos bons conseils, vous devriez y arriver. Le résultat pourrait même vous surprendre.

Choisir des meubles adaptés

Votre salon est énorme? Tout ce que vous devez faire c’est de combler tout cet espace. Pour cela, vous devez sélectionner des meubles suffisamment grands.

Commencez toujours par le canapé qui est un indispensable pour recevoir vos convives. L’idéal serait de choisir un grand canapé d’angle que vous placerez au centre de la pièce. Si vous souhaitez faire l’achat d’un canapé à Montréal par exemple, vous trouverez une grande variété de modèles auprès des magasins de meubles.

Ensuite, n’oubliez pas la table basse qui doit être en accord avec le style du canapé.

Par ailleurs, puisque vous avez encore beaucoup de place, n’hésitez pas à ajouter d’autres mobiliers comme une grande bibliothèque et une table TV. Vous pouvez aussi multiplier les assises avec des fauteuils confortables.

Opter pour les bonnes teintes

Si une pièce est trop grande, elle peut donner l’impression d’être froide et impersonnelle. Pour casser cet effet, n’hésitez pas à sélectionner des teintes chaleureuses en osant le total look ou en procédant par petite touche sur les accessoires et le mobilier.

Le blanc reste une couleur appropriée, car elle illumine la pièce et l’agrandit. Vous pouvez donc peindre le mur avec cette teinte. Cependant, ajoutez d’autres couleurs chaudes.

Vous pouvez par exemple opter pour une nuance légère de bleu qui apporte un effet cocooning et bien-être. Les nuances d’orange sont aussi une excellente solution. Pensez à marier la couleur mandarine, orange sanguine ou orange citrouille avec du meuble en bois ou un sol en parquet.

Ne pas oublier les accessoires

En plus du mobilier, vous devez penser aux accessoires. Parmi les must have, nous citons les luminaires qu’il faut placer dans des endroits stratégiques.

Pour l’éclairage général, vous avez le choix entre le plafonnier, le lustre, l’applique et le spot. Afin de faire le bon choix, prenez en compte la hauteur du plafond.

En ce qui concerne les éclairages d’appoint, vous pouvez par exemple utiliser une liseuse près de votre fauteuil pour créer un coin-lecture. Enfin, ne négligez surtout pas l’éclairage décoratif également appelé éclairage d’ambiance. De nombreux modèles de lampes amusantes et design sont disponibles sur le marché. Il vous appartient alors de choisir en fonction du style de votre pièce.

D’autres accessoires sont également les bienvenus, comme le tapis XXL et les coussins douillets. Et afin d’embellir les tables et les espaces de rangement, utilisez des statuettes, des bibelots ou des bougeoirs.

Décorer son intérieur n’est jamais facile. Si vous êtes à court d’inspiration, n’hésitez pas à feuilleter des magazines ou à faire un tour sur la toile.