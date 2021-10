Depuis que vous avez l’âge d’avoir un loyer et une carte de crédit, on vous rappelle d’avoir un bon crédit. Malheureusement, même avec les meilleures intentions, les imprévus et les mauvaises surprises peuvent interférer avec vos résolutions. Si vous vous êtes empiété en cours de route, savez-vous comment améliorer votre cote de crédit ?

Prudence avec le crédit!

Vos produits de crédit comprennent les cartes de crédit, les cartes de débit et les prêts. Il faut à tout prix éviter d’en dépasser les limites. Si vous utilisez trop de crédit, les prêteurs détermineront que vous présentez un risque plus élevé, et ce, même si vous remboursez le tout à temps. Mais qu’est-ce que trop ? Voici un petit truc : n’utilisez que 35% du crédit à votre disposition autant que possible, peu importe la limite autorisée sur vos cartes. Encore mieux, additionnez tous vos produits de crédit avant de faire le calcul. En effet, il vaut mieux posséder une limite plus élevée, mais ne pas l’utiliser autant chaque mois.

Gardez l’œil sur votre historique de paiements puisque c’est lui qui affecte le plus votre cote de crédit. Assurez-vous de toujours le réaliser à temps, même si vous ne pouvez payer que le minimum, et prenez contact avec la banque ou le prêteur sans tarder si vous ne pensez pas pouvoir le faire.

Saviez-vous que plus vous avez de nouveaux comptes de crédit, moins vous avez de chances d’améliorer votre crédit ? Il est préférable de garder vos comptes actifs plus longtemps. Ainsi, même si vous n’avez plus besoin d’un compte, gardez-le ouvert et utilisez-le juste assez pour le garder actif. Prenez toutefois le temps de consulter votre contrat de crédit pour vérifier s’il y a des frais en tel cas.

À la lumière de ces renseignements, vous avez sans doute deviné qu’il ne faut pas exagérer les demandes de comptes et de renseignements, qui s’appellent aussi des vérifications de crédit. Chaque fois qu’un prêteur ou un demandeur demande votre dossier compte. Plus il y a de demandes, plus vous donnez l’impression que vous avez besoin de crédit rapidement et que vous dépensez plus que vous pouvez vous le permettre.

Prêts personnels sans enquête de crédit

Améliorer sa cote de crédit, c’est un travail continu. N’oubliez pas que la règle d’or de réaliser les paiements à temps s’applique aussi à vos prêts personnels !