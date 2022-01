Comment améliorer l’inventaire d’une officine ?

Avec les demandes de médicaments qui s’amplifient de plus en plus chaque jour, il devient essentiel de bien organiser le stockage de sa pharmacie. Il est indispensable d’opter pour les meilleures stratégies pour éviter de vous perdre dans les boîtes de médicaments et pour vous retrouver plus facilement.

Adopter la solution du zonage

Différents produits sont accessibles dans une pharmacie, ce qui demande un espace dédié pour simplifier leurs emplacements. Le système d’organisation par zones est un moyen très efficace pour l’inventaire d’une officine. Cette solution aide à vérifier les références des médicaments en stock. C’est aussi préférable d’opter pour l’organisation par zonage en cas de contrôle.

Avoir plusieurs dépôts de médicaments

La procédure de stockage de médicaments doit être minutieuse. Il est donc important de disposer de multiples dépôts de produits. En choisissant cette solution, l’organisation des produits peut se réaliser avec beaucoup de facilité. Cela vous permet de:

placer les médicaments de réserve dans un endroit sûr ;

vérifier les produits mis en vente et ceux qui se périment ;

simplifier le contrôle des produits indisponibles et passer les commandes.

Pour cela, il faut savoir jouer avec l’espace dont vous disposez. Si vos moyens le permettent, choisissez un endroit vaste pour vos réserves de médicaments et un autre endroit pour les médicaments courants à vendre.

Organiser des vérifications fréquentes

Il y a des médicaments fragiles qui demandent une conservation pointilleuse. Pour une officine, il faut une vérification pertinente et assez régulière de ces produits. Une programmation de la vérification est en conséquence essentielle pour garantir aux utilisateurs des produits toujours fiables.

Lorsque la date de péremption de certains médicaments approche, il faut procéder à la promotion de ces derniers. La vente de produits périmés peut conduire à des situations dangereuses pour les utilisateurs et aussi pour la pharmacie. Vous devez vous assurer de ne pas avoir un problème de surstockage dans votre réserve. La vérification doit donc être réalisée à fréquence régulière.

Disposer d’une équipe de gestion de stock

Il est recommandé de disposer d’une équipe qui se charge de la gestion des stocks et médicaments en pharmacie. Cela permet de simplifier le suivi des commandes ainsi que des stocks de médicaments. Les personnes qui composent cette équipe doivent avoir une certaine connaissance des logiciels de stockage. Ce personnel sert à permettre d’éviter les erreurs en cas de manque de médicaments, à calibrer les besoins de la pharmacie en temps réel, et enfin à prendre en note les effectifs manquants et procéder à une nouvelle commande.

L’équipe de gestion des stocks se charge également de mettre à jour les commandes automatiques des médicaments génériques. Parce qu’il y a des préparations que les clients demandent chaque jour, il faut les prioriser pour éviter les manques.