Comme à la taverne

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. Le Musée POP propose une plongée virtuelle dans l’univers d’une taverne, en lien avec l’exposition Autour d’une broue, ce samedi 17 novembre à 15h.

Après la visite guidée de l’exposition, les participants visiteront une taverne des années 70 par l’entremise de la réalité virtuelle. Développée spécifiquement pour les besoins du Musée par la firme Versom, c’est la première fois que cette technologie sera intégrée à une activité culturelle du Musée POP.

Une dégustation de nourriture typique et de bières de microbrasserie du 21e siècle sera aussi offerte.

Pour compléter l’expérience et recréer l’ambiance qui régnait dans les tavernes, les participants pourront déguster des langues de porc et des œufs dans le vinaigre, du fromage salé, le tout accompagné de bières de microbrasseries québécoises.

Les visiteurs sont ensuite invités à poursuivre leur expérience au Temps d’une pinte pour découvrir les rudiments du brassage de la bière.

La dégustation de bières est réservée aux personnes de 18 ans et plus et même si le lieu recrée une taverne typique, les femmes sont les bienvenues.

L’activité est offerte au coût de 15$, incluant la visite des autres expositions du Musée. Réservation en ligne à lepointdevente.com.