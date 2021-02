Collège Laflèche: soirée information-admission virtuelle cette semaine

Le Collège Laflèche invite ses futurs étudiants à la Soirée information-admission virtuelle, qui aura lieu le mercredi 10 février, de 16 h 30 à 19 h.

Lors de cet événement virtuel, les demandes d’admission seront gratuites. En plus de l’admission gratuite, les futurs étudiants obtiendront leur réponse en primeur le soir même pour tous les programmes, à l’exception d’Éducation spécialisée, Santé animale, Technologie de radiodiagnostic et des attestations d’études collégiales.

Il sera toutefois possible de déposer une demande d’admission gratuitement pour ces programmes lors de cet événement.

Des professeurs de chaque programme seront disponibles afin de donner de l’information aux futurs étudiants par des rencontres virtuelles et les responsables de nombreux services tels que l’aide financière, l’admission, les services adaptés et psychosociaux, les sports et la vie étudiante seront également disponibles pour répondre aux questions par clavardage, directement à partir du site Internet du Collège Laflèche.

Les personnes intéressées à déposer une demande d’admission gratuitement lors de la Soirée information-admission virtuelle doivent faire parvenir certains documents avant l’événement. Toute l’information se retrouve au clafleche.qc.ca/decouvre.