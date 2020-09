Collège Laflèche : 1,2 M$ pour de nouveaux appareils de radiodiagnostic

Le Collège Laflèche a investi 1,2 million de dollars pour acquérir un appareil de tomodensitométrie (CT-Scan) et remplacer deux appareils de radiographie.

À lui seul, le scan représente près de la moitié de la facture. L’arrivée de l’appareil a aussi nécessité plusieurs travaux. «Il a fallu plomber les murs et renforcer le plancher parce que la machine est très lourde», indique Isabelle Harvey, coordonnatrice du programme Technologie de radiodiagnostic.

«C’est un scan comme on en retrouve dans les centres hospitaliers et les cliniques privées. On a un mannequin qui représente le corps humain. Les étudiants vont apprendre à le scanner de la tête aux pieds. Les examens avec scan sont très prescrits, alors les étudiants sont formés pour scanner chaque partie du corps. Il y a des examens typiques pour le crâne, par exemple. Quand les étudiants arrivent en stage, ils sont fonctionnels et bien outillés. C’est un atout considérable pour eux.»

Dans le cadre de leurs cours, les étudiants apprennent également de quoi est conçu l’appareil. Par année, ce sont environ 40 étudiants qui auront à manipuler cet appareil de tomodensitométrie toutes les semaines.

Quant aux appareils de radiographie, les deux ont été remplacés. «Nos anciens appareils avaient dix ans, mentionne le professeur Gilbert Gagnon. Comme ils sont moins utilisés que dans les hôpitaux, ils devenaient de moins en moins précis et on devait les faire calibrer souvent. Quand une pièce brisait, on n’avait rien pour la remplacer. On était rendu au point où il fallait les changer.»

Les appareils de radiographie sont utilisés par les étudiants de première et deuxième année. Selon M. Gagnon, presque la moitié du temps de classe est consacrée à la pratique en laboratoire.