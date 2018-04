Collecte de Moisson Mauricie: la population généreuse

Crédit photo : Photo archives

COMMUNAUTÉ. La Grande collecte du printemps de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec a permis à l’organisme d’amasser 3515 kg de denrées, ainsi qu’un montant de 33 000$.

C’est 485 kg de denrées de moins que l’objectif espéré de 4000 kg, mais 3000$ de plus que le montant visé.

«Une fois encore, la population a fait preuve de générosité envers les 29 000 personnes, dont 9 600 enfants, qui ont besoin de notre aide chaque mois pour combler un besoin essentiel, se nourrir. Nous sommes touchés par cette solidarité et nous sommes fiers de faire partie de cette belle chaîne d’entraide! Les dons en denrées nous permettront d’offrir une plus grande variété de produits et chaque 1 $ de don nous permettra de distribuer une valeur de 17 $ de nourriture», souligne Jean Pellerin, président du conseil d’administration de l’organisme.

Il est encore possible de faire des dons en denrées directement chez Moisson Mauricie/Centre-du-Québec ou de faire un don en ligne au www.moisson-mcdq.org.