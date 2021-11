Collecte de denrées et intéressant tirage au Resto-Bar L’Officiel

Pour une deuxième année consécutive, Éric Paquin, co-propriétaire du Resto Bar L’Officiel avec son frère et sa belle-sœur, est allé de l’avant avec une collecte de denrées non périssables. Non seulement ils ont déjà amassé plus de denrées que l’an dernier au total, mais une quarantaine de prix seront disponibles à tous ceux qui donnent généreusement.

« On avait une serveuse qui travaillait ici avant et qui ramassait des dons et elle nous a quittés. Alors on a décidé d’amasser des denrées à notre tour l’an dernier et ce fut quand même un succès », lance-t-il d’entrée de jeu. « Lorsque je suis arrivée chez Moisson Mauricie, j’ai sonné à la porte du côté et on m’a accueilli. J’ai ensuite suggéré de reculer mon camion devant la porte de garage. Lorsque la dame a vu que j’avais rempli deux palettes de denrées, elle n’en revenait pas et m’a demandé « Mais d’où sortez-vous? » Juste ça, ça valait mon temps investi. »

« On a déjà amassé beaucoup de dons cette année et j’ai fait aller mes contacts pour aller chercher des partenaires. On remet donc des coupons de tirage aux gens qui donnent et une quarantaine de prix devraient être disponibles au final. On collecte des denrées jusqu’à la mi-décembre, mais je pense faire le tirage le dimanche précédent. Les partenaires ont été vraiment généreux et aucun ne me répondait qu’il allait y réfléchir. Ils ont tous dit oui sur-le-champ. »

À titre d’exemple, Jessy Caron va remettre un certificat de 300$ pour la location de chalet, tandis qu’on retrouve plus d’une vingtaine de certificats cadeaux de restaurateurs de la région. Les Cataractes ont offert deux paires de billets pour assister à un match. Des coupes de cheveux, des rabais pour des séances de lumino et relaxothérapie, des minutes de réalité virtuelle et des parties gratuites de Lazerputt au Lazer plus et un changement d’huile font également de la liste des prix. On retrouve aussi des paniers cadeaux de produits Tupperware, de produits Épicure et de produits Scentsy en plus de certificats cadeaux chez Lucien Hénaire, couvre-plancher, et du Salon Liza Beauté.

Plus de 300$ ont aussi été amassés jusqu’à présent et les gens sont invités à donner directement au Resto-Bar l’Officiel, situé au 105 de la rue Fusey, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

« On est chanceux d’avoir survécu avec la pandémie et on constatait encore notre chance de voir, le week-end dernier, que notre restaurant était complet pendant quatre jours. On le fait parce qu’on veut redonner au suivant. Je suis comme ça, et mon frère et sa femme aussi sont comme ça. On a le cœur sur la main et c’est très valorisant. On a plein de clients qui viennent, qui regardent nos tables de denrées et qui nous disent qu’ils vont revenir avec des denrées », ajoute M. Paquin.

« Je connais Éric (Paquin) depuis longtemps et il a toujours été généreux », lance son amie Marie-Claude Lahaie. « C’est impressionnant tout ce qu’il a réussi à aller chercher déjà, et tout ça sur son temps. Il a commencé petit à petit et tranquillement pas vite, c’est devenu gros. Ce sont des gens honnêtes et ils vont tout redonner à Moisson Mauricie », conclut-elle.

Avis aux intéressés, il vous sera possible de donner des denrées jusqu’au 15 décembre.