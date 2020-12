Collecte de denrées et d’argent pour Moisson Mauricie

À l’approche du temps des Fêtes, Moisson Mauricie / Centre-du-Québec appelle la population à faire preuve de solidarité et de générosité. Les gens sont invités à faire un don en ligne (www.moisson-mcdq.org/faites-un-don) ou en denrées dans les épiceries participantes.

Du 3 au 9 décembre, les gens peuvent aussi soutenir Moisson et l’association provinciale Les Banques alimentaires du Québec en faisant un don à la caisse dans une succursale SAQ ou en se procurant des produits d’emballage.

«Les besoins sont grands et le contexte actuel amène de l’insécurité et de la fragilité pour bon nombre de personnes. Moisson est présent pour celles et ceux qui ont besoin. Tous les dons comptent, chaque 10 $ de don nous permet de distribuer une valeur de 224 $ de nourriture», souligne Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

Chaque mois, l’organisme apporte du soutien à plus de 25 500 personnes, dont 8000 enfants.

Suggestions de dons en denrées

Pâtes alimentaires, riz

Céréales, gruau, beurre d’arachide

Conserves : soupe, sauce, viande, poisson, fruits et légumes

Nourriture pour bébé

Produits d’hygiène

Produits pour bébé

Pour donner des denrées